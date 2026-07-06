بعد صدمة المونديال.. الاتحاد البرازيلي يحسم مصير أنشيلوتي

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تمسكه باستمرار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في منصبه كمدير فني للمنتخب الأول، مؤكداً أن الخروج المبكر لمنتخب السيليساو من نهائيات كأس العالم لن يغير خططه المستقبلية مع المدرب.

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وكان المنتخب البرازيلي، المتوج بلقب كأس العالم 5 مرات، قد ودع منافسات البطولة بشكل مفاجئ بعد خسارته يوم الأحد بنتيجة 2-1 أمام نظيره النرويجي في إطار مباريات دور الـ16.



وقال رودريجو كايتانو، منسق المنتخب البرازيلي، في تصريحاته بعد المباراة: "الأمر متروك لنا الآن لتأكيد ضرورة سير الأمور بشكل طبيعي، وبقليل من الهدوء؛ سنواصل عملنا مع المدرب حتى كأس العالم 2030 مع إجراء التعديلات اللازمة".



وأضاف كايتانو: "نتمنى أن نحظى بحد أدنى من الطمأنينة للمضي قدماً والاستعداد لبطولة كأس العالم المقبلة".



وكان أنشيلوتي قد تولى قيادة المنتخب البرازيلي في مايو 2025 بعد رحيله عن ريال مدريد، وقام بتمديد عقده في مايو الماضي مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حتى نهائيات كأس العالم 2030.



ويسعى المدرب البالغ من العمر 67 عاماً إلى قيادة منتخب "السامبا" لتحقيق اللقب المونديالي السادس في تاريخهم، على الرغم من أن البرازيل سجلت للتو أسوأ أداء لها في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم منذ خروجها من دور المجموعات في نسخة عام 1966.



وتابع كايتانو تصريحاته: "من الواضح أننا ما زلنا نجمع شتات أنفسنا، فالجميع يشعر بحزن شديد، وإحباط، وخيبة أمل كبيرة، سواء اللاعبين أو الإداريين أو أعضاء الجهاز الفني".