بعد ما جرى معه في كأس العالم .. ريال مدريد يصدر بياناً بشأن مبابي

09:30 م

الوكيل الإخباري- أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا أعرب فيه عن إدانته الشديدة للتصريحات العنصرية وعبارات الكراهية التي وجَّهتها السيناتورة الباراغوايانية، سيليست أماريلا، بحق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب الفريق الملكي. اضافة اعلان





وأبدى ريال مدريد استياءه التام من هذه السلوكيات، مؤكدًا رفضه القاطع لربط أسماء لاعبيه بأي نقاشات تحمل طابعًا عنصريًا أو تمييزيًا في وسائل الإعلام أو المنصات السياسية.



وأوضح ريال مدريد، في بيانه، أنه يدين بقوة هذه التصريحات التي لا تليق بأي حال من الأحوال بشخصية تشغل منصبًا سياسيًا بارزًا، معلنًا، في الوقت ذاته، تقديم الدعم والمساندة الكاملين للاعبه كيليان مبابي.



وأشار النادي الملكي إلى أن النجم الفرنسي يمثل قدوةً ومثلًا أعلى لملايين المشجعين، ولا سيما الأطفال والشباب في مختلف أنحاء العالم، الذين يتطلعون إليه بوصفه رمزًا رياضيًا بارزًا داخل الملعب وخارجه.



وشددت إدارة النادي الملكي على أنه لا مكان لهذا السلوك البغيض والتمييزي في المجتمع المعاصر، مؤكدةً أن كرة القدم والرياضة، بصفة عامة، وُجدتا لتكونا منصتين لنشر قيم المساواة والتضامن والتقارب بين الشعوب.



واختتم ريال مدريد بيانه بالتأكيد على مواصلة العمل الفعّال والدؤوب، بالتعاون مع الجهات المسؤولة، من أجل استئصال مظاهر العنصرية، وكراهية الأجانب، والعنف من الملاعب الرياضية والمجتمعات.





