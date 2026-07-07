الثلاثاء 2026-07-07 07:59 م

بيرس مورغان يودّع رونالدو برسالة مؤثرة بعد نهاية مشوار المونديال

بيرس مورغان يودّع رونالدو برسالة مؤثرة بعد نهاية مشوار المونديال
بيرس مورغان يودّع رونالدو برسالة مؤثرة بعد نهاية مشوار المونديال
 
الثلاثاء، 07-07-2026 06:28 م
الوكيل الإخباري-   يرى الإعلامي البريطاني بيرس مورغان أن الأسطورة كريستيانو رونالدو رسّخ مكانته التاريخية في عالم كرة القدم، بعدما خاض ما قد تكون مباراته الأخيرة بقميص منتخب البرتغال في كأس العالم.اضافة اعلان


وانتهت المحاولة الأخيرة لرونالدو من أجل التتويج بلقب كأس العالم بصورة مؤلمة، بعدما ودّع المنتخب البرتغالي البطولة إثر خسارته أمام إسبانيا في دور الـ16.

ونشر مورغان، عبر منصة "إكس"، رسالة دعم وتشجيع إلى كريستيانو رونالدو، أشاد فيها بالمسيرة التاريخية للنجم البرتغالي.

واستعرض مورغان عددًا من الأرقام القياسية التي حققها رونالدو، من بينها أنه أكثر لاعب خوضًا للمباريات الدولية في التاريخ، وأكثر من سجل أهدافًا على المستوى الدولي، إلى جانب كونه اللاعب الوحيد الذي سجل أهدافًا في ست نسخ مختلفة من كأس العالم، مؤكدًا أنه جعل بلاده وعائلته يشعران بالفخر.

وكتب: "إذا كانت هذه آخر مباراة لرونالدو مع البرتغال، فإنه يرحل بعدما خاض أكبر عدد من المباريات الدولية في التاريخ (233)، وسجل أكبر عدد من الأهداف الدولية (146)، وأصبح الرجل الوحيد الذي سجل في ست بطولات مختلفة لكأس العالم. تهانينا يا كريستيانو، لقد جعلت بلدك وعائلتك يشعران بفخر كبير".

ويرتبط رونالدو بعلاقة صداقة مع مورغان، الذي يُعد من أكثر الإعلاميين المقربين إلى قائد المنتخب البرتغالي، وغالبًا ما يلجأ إليه لإجراء مقابلاته الصحفية البارزة.
 
 


gnews

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بيرس مورغان يودّع رونالدو برسالة مؤثرة بعد نهاية مشوار المونديال

كأس العالم بيرس مورغان يودّع رونالدو برسالة مؤثرة بعد نهاية مشوار المونديال



 
 






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