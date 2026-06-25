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تحديد أول مواجهة في دور الـ32 من مونديال 2026

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أرشيفية
 
الخميس، 25-06-2026 07:48 م
الوكيل الإخباري- بدأت ملامح الأدوار الإقصائية لكأس العالم 2026 تتضح تدريجيا مع انتهاء منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعتين الأولى والثانية، حيث تم حسم أول مواجهة في دور الـ32 بشكل رسمي.اضافة اعلان


ووفقا لنظام البطولة المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى سيلاقي في دور الـ32 نظيره وصيف المجموعة الثانية.

وقد تصدرت المكسيك ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، فيما حلت جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، في حين تصدرت سويسرا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وحلت كندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضا.

وبناء على هذا الترتيب سيصطدم منتخب جنوب إفريقيا بنظيره الكندي في دور الـ32 في مباراة مقررة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم الاثنين المقبل، لتكون أول مواجهة محسومة في المرحلة الإقصائية من البطولة.

أما منتخبا المكسيك وسويسرا اللذان تصدرا المجموعتين، فسيتم تحديد منافسيهما لاحقا مع انتهاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في باقي المجموعات.
 
 


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