تحديد أول مواجهة في دور الـ32 من مونديال 2026

ووفقا لنظام البطولة المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى سيلاقي في دور الـ32 نظيره وصيف المجموعة الثانية.
وقد تصدرت المكسيك ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، فيما حلت جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، في حين تصدرت سويسرا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وحلت كندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضا.
وبناء على هذا الترتيب سيصطدم منتخب جنوب إفريقيا بنظيره الكندي في دور الـ32 في مباراة مقررة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم الاثنين المقبل، لتكون أول مواجهة محسومة في المرحلة الإقصائية من البطولة.
أما منتخبا المكسيك وسويسرا اللذان تصدرا المجموعتين، فسيتم تحديد منافسيهما لاحقا مع انتهاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في باقي المجموعات.
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