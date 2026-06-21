تخفيف القيود على إيران قبل مواجهة مصر في مونديال 2026

08:17 ص

الوكيل الإخباري- قال مدرب إيران أمير قلعة نویي، إنه أُبلغ بأن القيود الأميركية على سفر منتخب بلاده في كأس العالم ستُخفَّف أخيرا قبل مباراته الثالثة في دور المجموعات، لكنه انتقد المعاملة التي تلقوها حتى الآن واعتبر أنها أثّرت سلبا على أدائهم في الملعب. اضافة اعلان





ووصل المنتخب الإيراني إلى كأس العالم فيما كانت بلاده لا تزال في حالة حرب مع الدولة المشاركة بالاستضافة، الولايات المتحدة، وقد أقام في المكسيك، على الحدود مع لوس أنجليس، بينما يخوض جميع مبارياته في دور المجموعات في الولايات المتحدة.



وقد فرض ذلك تنقلات متكررة عبر الحدود، في حين لم تسمح السلطات الأميركية للفريق بالبقاء داخل البلاد إلا لساعات قليلة بعد كل مباراة، مع تغيّر القيود بشكل متكرر في اللحظات الأخيرة.



وبعد مواجهة بلجيكا في لوس أنجليس الأحد، يخوض منتخب إيران مباراته الأخيرة في المجموعة الجمعة المقبل في سياتل ضد مصر.



وقال قلعة نویي إنه أُبلغ بأن فريقه سيحظى بمرونة أكبر قبل مباراته الأخيرة، قبل أن يضيف سريعا أنه كان من "العدل" أن يُعامل فريقه بالطريقة نفسها في أول مباراتين.



وأضاف في مؤتمر صحافي "قالوا إنه في سياتل، يمكنكم أن تفعلوا ما تريدون، وأن تتصرفوا كما تريدون، ويمكنكم القدوم في وقت أبكر"، من دون أن يحدد الجهة التي نقلت إليه هذه المعلومات.



وتابع "لكن ما أريده، ومشكلتي هي: لماذا لم يسمحوا لنا بالمجيء مبكرا في أول مباراتين أيضا؟".



وأردف "أعلم فقط أنه بالنسبة للمباراة الأخيرة، نعم، لقد سمحوا لنا أن نقرر ونضع خطط السفر بأنفسنا. لكن للأسف، في المباراتين الأوليين، وضع آخرون ترتيبات السفر لنا، بما في ذلك التوقيت".



وكانت إيران قد تعادلت الأسبوع الماضي مع نيوزيلندا 2-2، صاحبة التصنيف الأدنى في البطولة، إذ سمح دفاعها مرتين بتقدم "أول وايتس" قبل أن يعادل "تيم ملّي" النتيجة.



وقال قلعة نویي "كانت هناك أخطاء فردية، وأيضا في ما يتعلق بالدفاع الذي لعبنا به، وأعتقد أننا كنا نمرر الكرة كثيرا".



وأضاف "وأعتقد أنه بسبب كثرة السفر والتنقل، ونتيجة لهذه الرحلات الطويلة، كنا مرهقين".



وأشار المدرب إلى أن القيود المفروضة على فريقه كانت أكثر صرامة قبل المباراة المرتقبة الأحد ضد بلجيكا، أعلى فريق تصنيفا في المجموعة السابعة.



وأوضح قلعة نویي أن فريقه وصل إلى الولايات المتحدة السبت، أي قبل أقل من 24 ساعة من انطلاق المباراة، رغم إبلاغهم لفترة وجيزة يوم الجمعة بعد الظهر من قبل "فيفا" بإمكانية السفر في ذلك اليوم.



وقال "انتظرنا حتى الساعة السابعة مساء، ولم يحدث شيء، وقالوا: +عذرا، لم نتمكن من ذلك+".





