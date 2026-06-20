السبت 2026-06-20 11:35 م

تصريح لافت.. ماذا قال مدرب الجزائر قبل مواجهة النشامى؟

ت
مدرب الجزائر في مؤتمر صحفي سابق
 
السبت، 20-06-2026 09:24 م

الوكيل الإخباري - أكد المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش أن مواجهة النشامى في الجولة الثانية الثلاثاء المقبل لن تكون مصيرية في سباق التأهل إلى الدور التالي.

اضافة اعلان

 

وقال في تصريحات صحفية: لا أعتقد أن مباراة الأردن ستكون مصيرية ولكنها ستكون صعبة.

 

وأضاف أن المباراة قد تحمل معها المفاجآت، لافتا إلى أن هناك وجوه جديدة ستشارك في اللقاء.

 

وأشار إلى أن مصير الجزائر بين أيدي اللاعبين مؤكدا أننا سنقرر مصيرنا بأنفسنا.

 

يذكر أن النشامى والجزائر سيلتقيان يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ق

كأس العالم هولندا تكشر عن أنيابها وتسحق السويد بخماسية

ق

عربي ودولي مسؤول في الجيش الإسرائيلي يؤكد تلقي أوامر بوقف إطلاق النار بجنوب لبنان

ز

أخبار الشركات العلوم التطبيقية تتصدر الجامعات الخاصة الأردنية وتحقق المركز 57 آسيوياً في تصنيف AppliedHE 2026

ت

عربي ودولي ترامب: لن تكون هناك أي رسوم عبور بعد انتهاء فترة الستين يوما في مضيق هرمز

ز

أخبار محلية بدء التحاق الدفعة الثانية من مكلفي برنامج خدمة العلم بمعسكرات شويعر

f

كأس العالم تعرّف على أول منتخبين ودعا كأس العالم 2026

ت

فلسطين 3 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

ت

كأس العالم تصريح لافت.. ماذا قال مدرب الجزائر قبل مواجهة النشامى؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 