تصريح لافت.. ماذا قال مدرب الجزائر قبل مواجهة النشامى؟

يذكر أن النشامى والجزائر سيلتقيان يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.
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