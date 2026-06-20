تصريح لافت.. ماذا قال مدرب الجزائر قبل مواجهة النشامى؟

الوكيل الإخباري - أكد المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش أن مواجهة النشامى في الجولة الثانية الثلاثاء المقبل لن تكون مصيرية في سباق التأهل إلى الدور التالي.

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وقال في تصريحات صحفية: لا أعتقد أن مباراة الأردن ستكون مصيرية ولكنها ستكون صعبة.

وأضاف أن المباراة قد تحمل معها المفاجآت، لافتا إلى أن هناك وجوه جديدة ستشارك في اللقاء.

وأشار إلى أن مصير الجزائر بين أيدي اللاعبين مؤكدا أننا سنقرر مصيرنا بأنفسنا.

يذكر أن النشامى والجزائر سيلتقيان يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.