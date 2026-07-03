حارس إسبانيا يدخل التاريخ برقم قياسي عالمي جديد في كأس العالم

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الوكيل الإخباري- واصل المنتخب الإسباني انتصاراته في كأس العالم 2026، بعدما تجاوز منتخب النمسا بسهولة وبلغ دور الـ16، عقب فوزه بثلاثية نظيفة، ليحافظ "الماتادور" في الوقت ذاته على سجله الخالي من استقبال الأهداف. اضافة اعلان





وللمباراة الرابعة على التوالي، خرج الحارس الإسباني أوناي سيمون بشباك نظيفة في النسخة الحالية من كأس العالم، ليسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ البطولة من حيث عدد الدقائق المتتالية التي حافظ خلالها على نظافة شباكه.



وأعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية تسجيل سيمون رقماً قياسياً جديداً بوصفه صاحب أطول سلسلة شباك نظيفة في تاريخ كأس العالم، بعدما بلغت 519 دقيقة، متجاوزاً الرقم السابق المسجل باسم الحارس الإيطالي والتر زينغا، الذي حافظ على نظافة شباكه لمدة 518 دقيقة في كأس العالم 1990.



وجاءت تفاصيل هذا الإنجاز بعدما حافظ سيمون على نظافة شباكه خلال آخر 39 دقيقة من مواجهة اليابان، ثم في المباراة الكاملة أمام المغرب، بما في ذلك الأشواط الإضافية (120 دقيقة)، وذلك في مونديال قطر 2022.



كما خاض ثلاث مباريات كاملة في دور المجموعات من مونديال 2026 بشباك نظيفة، أمام كل من الرأس الأخضر (90 دقيقة)، والسعودية (90 دقيقة)، والأوروغواي (90 دقيقة).



وفي مواجهة النمسا ضمن دور الـ32، أكمل سيمون المباراة كاملة (90 دقيقة) دون أن تهتز شباكه، ليعزز رقمه القياسي رسمياً ويكتب اسمه في سجلات تاريخ كأس العالم.



ولم يقتصر إنجاز سيمون على الرقم العالمي، بل حطم أيضاً الرقم الإسباني لأطول سلسلة حفاظ على نظافة الشباك، والذي كان بحوزة الحارس الأسطوري إيكر كاسياس برصيد 476 دقيقة.





