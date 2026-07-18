دخان الحرائق يهدد نهائي كأس العالم .. وفيفا يحسم مصير المباراة

04:35 م

الوكيل الإخباري- ألقت أزمة تلوث الهواء بظلالها على المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، يوم الأحد، على ملعب مكشوف في ولاية نيوجيرسي. اضافة اعلان





وتشهد أجزاء واسعة من شمال غرب الولايات المتحدة والغرب الأوسط ومناطق في شمال شرق البلاد انتشار سحب كثيفة من الدخان الناتج عن حرائق الغابات المستمرة في كندا، والتي امتدت آثارها خلال الأيام الأخيرة إلى ولاية نيويورك، التي تحتضن نهائي مونديال 2026.



وأكد المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني بالمونديال، أندرو جولياني، أن الجهات المنظمة تتابع الوضع "عن كثب"، فيما تضمن التطبيق الرسمي للبطولة توصيات للمشجعين بالبقاء في الأماكن المغلقة قدر الإمكان أو ارتداء الكمامات عند الضرورة.



وقال الخبير في الهيئة الأمريكية للأرصاد الجوية، بيتر مولينكس، لوكالة "فرانس برس"، إن الرياح الشمالية الغربية ستدفع جزءاً من الدخان نحو شمال شرق الولايات المتحدة، لكنه أوضح أن التوقعات لا تشير إلى تدهور جودة الهواء يوم الأحد بالمستوى الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية.



وأضاف أن الأجواء خلال المباراة قد تبقى ضبابية، لكن من غير المتوقع وصول كثافة الدخان إلى المستويات المسجلة حالياً.



وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على كندا، متهماً إياها بالتسبب في تلوث الهواء الذي غطى مناطق واسعة من شمال شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك محيط نيويورك، حيث يقام نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد.



وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، إن الولايات المتحدة تتعرض لـ"غزو غير مبرر من هواء قذر وملوث وغير صحي"، مضيفاً أنه سيتواصل مع الجانب الكندي لمعرفة الإجراءات التي تعتزم أوتاوا اتخاذها لاحتواء الأزمة.



لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أكد أن المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين ستقام في موعدها المقرر، رغم إعلان حالة التأهب الحمراء في نيويورك بسبب تراجع جودة الهواء وارتفاع درجات الحرارة.



ومن المقرر أن يحتضن ملعب ميتلايف، الواقع على بعد نحو 15 كيلومتراً غرب مانهاتن، المباراة النهائية مساء الأحد، وسط متابعة حثيثة للتطورات الجوية والبيئية في المنطقة.



وأدى تدهور جودة الهواء إلى اتخاذ إجراءات احترازية في بعض المنافسات الرياضية، إذ قررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، مساء الخميس، تأجيل مباراة شيكاغو فاير وفانكوفر وايتكابس، التي كانت مقررة على ملعب سولدجر فيلد بمدينة شيكاغو، بسبب المخاوف الصحية المرتبطة بجودة الهواء.



وكان مكتب إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك (OEM) قد صنف جودة الهواء، يوم الخميس الماضي، بأنها "غير صحية للجميع"، في تحذير نادر يعكس ارتفاع مستويات التلوث في الأجواء.



ورغم تحسن الأوضاع نسبياً يوم الجمعة، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية (NWS) تحذيراً من احتمال تدهور جودة الهواء مجدداً خلال يوم السبت.



وأشارت التوقعات الجوية إلى أن رياحاً تتراوح سرعتها بين 15 و20 كيلومتراً في الساعة قد تساعد على تبديد سحب الدخان يوم السبت، قبل أن تنخفض سرعتها إلى نحو 10 كيلومترات في الساعة يوم الأحد.



وفي ظل هذه التطورات، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نهائي كأس العالم لا يواجه أي خطر، وأن المباراة ستقام في موعدها المحدد.





