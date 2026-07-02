رغم النقص العددي .. أمريكا تقصي البوسنة والهرسك وتحجز مقعدها في دور الـ16

05:06 ص

الوكيل الإخباري- حجز منتخب الولايات المتحدة بطاقة العبور إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب البوسنة والهرسك بهدفين دون رد، في مواجهة شهدت إثارة كبيرة وصموداً أمريكياً لافتاً رغم النقص العددي. اضافة اعلان





وفرض المنتخب الأمريكي أفضليته خلال اللقاء، وافتتح فلوران بالوغون التسجيل مع نهاية الشوط الأول عند الدقيقة (45)، مانحاً فريقه الأفضلية قبل الاستراحة.



وتلقى المنتخب الأمريكي ضربة موجعة في الدقيقة (64) بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بالوغون، ليكمل الفريق أكثر من نصف ساعة بعشرة لاعبين.



ورغم النقص العددي، لم يتراجع المنتخب الأمريكي، بل واصل انضباطه الدفاعي واعتمد على الهجمات المرتدة، ليؤكد تفوقه بهدف ثانٍ حمل توقيع مالك تيلمان في الدقيقة (82)، موجهاً الضربة القاضية للبوسنة والهرسك.



وحاول منتخب البوسنة والهرسك استغلال أفضلية اللاعب الزائد في الدقائق الأخيرة، إلا أن الدفاع الأمريكي وحارس مرماه نجحوا في الحفاظ على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية، ليخرج المنتخب الأمريكي بانتصار مستحق بنتيجة 2-0، ويؤكد أحقيته بالتأهل إلى الدور المقبل بعد أداء اتسم بالصلابة والانضباط والروح القتالية.







