رياض محرز يعلن اعتزاله اللعب دوليا

الوكيل الإخباري- أعلن قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، الجمعة، اعتزاله اللعب دوليا عقب خروج منتخب بلاده من دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026.

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