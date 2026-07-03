رياض محرز يعلن اعتزاله اللعب دوليا

وانتهى مشوار الجزائر في المونديال بعد خسارتها أمام سويسرا بنتيجة 2-0 في فانكوفر، لتتواصل عقدتها أمام المنتخبات الأوروبية.
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