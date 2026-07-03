الجمعة 2026-07-03 09:44 ص

رياض محرز يعلن اعتزاله اللعب دوليا

رياض محرز
رياض محرز
 
الجمعة، 03-07-2026 09:40 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، الجمعة، اعتزاله اللعب دوليا عقب خروج منتخب بلاده من دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026.

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وانتهى مشوار الجزائر في المونديال بعد خسارتها أمام سويسرا بنتيجة 2-0 في فانكوفر، لتتواصل عقدتها أمام المنتخبات الأوروبية.

 
 


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