زوجات لاعبي ألمانيا هن سبب الخروج المبكر من مونديال 2026 !

12:32 ص

الوكيل الإخباري- ودّع منتخب ألمانيا مونديال 2026 مبكراً من دور الـ32 للبطولة، على يد منتخب باراغواي "المتواضع"، بعد خسارته بركلات الترجيح. اضافة اعلان





وانتقد أسطورة ألمانيا ماتيوس، البالغ من العمر 65 عاماً، زوجات وأسر النجوم الكبار في المنتخب الألماني بعد أن تبددت آمالهم في البطولة.



ويشعر لاعب خط وسط بايرن ميونخ الألماني السابق بوجود ارتباك داخل الفريق بسبب انشغالهم بوضع خطط سفر لأحبائهم، وقال لصحيفة "بيلد": "كانت هناك أفلام وثائقية حول هذا الموضوع في عام 1994، ولا أعتقد أن الأمر كان مختلفاً كثيراً هذه المرة".



وأضاف ماتيوس: "هناك الكثير مما يجب استيعابه، سواء داخل الملعب أو خارجه.. الزوجات، العائلات، الجميع كان متورطاً.. هناك الكثير من العناوين الرئيسية".



وأوضح: "لا أعرف لماذا يجب إشراك جميع العائلات منذ البداية، ثم يصبح الأمر متعلقاً بخيارات السفر وحجوزات الفنادق".



وواصل: "كان ذلك كله موضوعاً داخل الفريق، لم يظهر قط في وسائل الإعلام، لكنني أعلم أنه كان مادة للنقاش".



وواصل: "كان أحد اللاعبين غاضباً من لاعب آخر، لأن والدة أحد اللاعبين سُمح لها بالسفر معه، فيما سُمح لزوجة وأطفال لاعب آخر بالسفر، أما الآخرون فقد اضطروا إلى ركوب رحلة تجارية".



وأتم: "لم يكن التركيز منصباً على كأس العالم.. لقد كان دائماً الاهتمام عائلياً، لم يمضِ على وجودهم في أمريكا سوى أسبوعين، وقد عادت عائلاتهم جميعاً أدراجها.. كان بإمكانهم السفر لحضور مباريات ربع النهائي فيما لو حقق الفريق إنجازاً ما".





