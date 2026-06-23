سيناريوهات تأهل المغرب لدور الـ 32 في مونديال 2026

03:27 ص

الوكيل الإخباري- بات تأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 شبه محسوم عقب فوزه الثمين على اسكتلندا بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. اضافة اعلان





وكان "أسود الأطلس" قد استهلوا مشوارهم في البطولة بتعادل إيجابي (1-1) مع البرازيل حاملة الألقاب الخمسة، قبل أن يحصدوا فوزا ثمينا على اسكتلندا، مما يضعهم في موقع مثالي قبل خوض الجولة الأخيرة.



ويحتل المنتخب المغربي حاليا المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف فقط عن البرازيل المتصدرة، فيما تحتل اسكتلندا المركز الثالث بثلاث نقاط، وتذيلت هايتي الترتيب بلا نقاط.



وفي ظل النظام الجديد المعتمد لمونديال 2026، والذي يشارك فيه 48 منتخبا، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.



وهذا النظام يجعل من نتيجة الجولة الأخيرة محطة حاسمة مزدوجة لمنتخب المغرب: فهي لا تحسم فرص التأهل فحسب، بل تحدد أيضا مسار "أسود الأطلس'" في الأدوار الإقصائية.



سيناريوهات تأهل المغرب:



نقطة واحدة تكفي للتأهل



يحتاج منتخب المغرب إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل بشكل رسمي إلى دور الـ32، بغض النظر عن نتيجة مواجهة البرازيل مع اسكتلندا في الجولة ذاتها.



التعادل مع هايتي في الجولة الثالثة الأخيرة يرفع رصيد المغرب إلى 5 نقاط مما يضمن له التأهل رسميا.



الفوز على هايتي



يعني تأهل المغرب بشكل مباشر، وربما يحسم صدارة المجموعة.



الهزيمة من هايتي



حتى في حال الخسارة أمام هايتي تبقى طموحات المغرب قائمة في التأهل بأحد المركزين الثاني أو ضمن أفضل ثوالث، لكن الأمر سيصبح مرتبطاً بنتائج المجموعات الأخرى.







