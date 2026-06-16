الثلاثاء 2026-06-16 12:21 ص

صاروخية عاشور تضمن للفراعنة نقطة مهمة من أمام بلجيكا

صاروخية عاشور تضمن للفراعنة نقطة مهمة من أمام بلجيكا
صاروخية عاشور تضمن للفراعنة نقطة مهمة من أمام بلجيكا
 
الثلاثاء، 16-06-2026 12:08 ص

الوكيل الإخباري-   فاجأ منتخب مصر بلجيكا القوية وانتزع منها نقطة مستحقة بتعادلهما 1-1، الاثنين، في سياتل، في افتتاح مشوارهما في مونديال 2026 لكرة القدم.

اضافة اعلان


وتقدم المصريون لنحو 45 دقيقة عبر إمام عاشور، قبل أن يحرمهم هدف عكسي في منتصف الشوط الثاني من تحقيق فوزهم الأول في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المعلق العماني خليل البلوشي

أخبار محلية "وجه السعد" معلقاً على افتتاحية النشامى في المونديال أمام النمسا

صاروخية عاشور تضمن للفراعنة نقطة مهمة من أمام بلجيكا

كأس العالم صاروخية عاشور تضمن للفراعنة نقطة مهمة من أمام بلجيكا

825 كيلوغرامًا من الحرير الطبيعي في صناعة كسوة الكعبة الجديدة

منوعات 825 كيلوغرامًا من الحرير الطبيعي في صناعة كسوة الكعبة الجديدة

أرشيفية

منوعات مشاهدات نادرة للقرش الأزرق في تونس.. وخبراء يوضحون الأسباب

ل

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواته بلبنان

تعبيرية

طب وصحة طنين الأذن قد يكون إنذارا مبكرا لفقدان حاسة السمع.. والأطباء يحذرون من إهماله

تعبيرية

طب وصحة فوائد التفاح للأوعية الدموية والأمعاء

ل

كأس العالم مدرب السنغال: كأس أمم إفريقيا أصبحت من الماضي



 
 






الأكثر مشاهدة

 