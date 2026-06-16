صاروخية عاشور تضمن للفراعنة نقطة مهمة من أمام بلجيكا

وتقدم المصريون لنحو 45 دقيقة عبر إمام عاشور، قبل أن يحرمهم هدف عكسي في منتصف الشوط الثاني من تحقيق فوزهم الأول في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم.
-
أخبار متعلقة
-
مدرب السنغال: كأس أمم إفريقيا أصبحت من الماضي
-
شبكة عالمية تصف هدف عاشور بالأفضل في المونديال
-
منتخب الرأس الأخضر يفجر أولى مفاجآت كأس العالم أمام إسبانيا
-
بقيادة المخادمة.. التحكيم الأردني يسجل ظهوره الأول في كأس العالم
-
البيت الأبيض يكشف أسباب استبعاد الحكم الصومالي من المونديال
-
أزمة مفاجئة تضرب معسكر رفاق رونالدو قبل المباراة الافتتاحية
-
اليابان تخطف نقطة ثمينة من هولندا
-
السويد تتصدر مجموعتها بفوز كبير على تونس بخماسية