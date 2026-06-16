صاروخية عاشور تضمن للفراعنة نقطة مهمة من أمام بلجيكا

الوكيل الإخباري- فاجأ منتخب مصر بلجيكا القوية وانتزع منها نقطة مستحقة بتعادلهما 1-1، الاثنين، في سياتل، في افتتاح مشوارهما في مونديال 2026 لكرة القدم.

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