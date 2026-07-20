طائرة المنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم تحط في مدريد

وحطّت طائرة شركة "إيبيريا" التي كانت تقل المنتخب الإسباني، على أرض المطار تحت سماء زرقاء صافية، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس كان متواجدا في المكان.
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