طائرة المنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم تحط في مدريد

الوكيل الإخباري- حطت الطائرة التي تقل المنتخب الإسباني، العائد من الولايات المتحدة حيث توج بلقب كأس العالم لكرة القدم في نيوجيرسي، الاثنين في مطار مدريد-باراخاس، وذلك غداة فوزه على الأرجنتين (1-0) في النهائي.

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