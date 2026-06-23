طاقم تحكيم أردني يدير مواجهة نيوزيلندا وبلجيكا في المونديال

وتقام المباراة الجمعة المقبل على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية، في مواجهة يسعى خلالها المنتخبان إلى تعزيز حظوظهما في بلوغ الدور المقبل من البطولة.
ويأتي اختيار الطاقم الأردني لإدارة المباراة امتدادا للحضور المميز للتحكيم الأردني في المحافل الكروية العالمية، وتأكيدا على الثقة التي يحظى بها الحكام الأردنيون لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويعد المخادمة من أبرز الحكام الآسيويين، حيث سبق له إدارة العديد من المباريات القارية والدولية، فيما يواصل التحكيم الأردني تسجيل حضوره في كبرى البطولات العالمية، بما يعكس التطور الذي يشهده قطاع التحكيم في المملكة.
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