طاقم تحكيم أردني يدير مواجهة نيوزيلندا وبلجيكا في المونديال

الوكيل الإخباري- اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم أردنيا بقيادة الحكم الدولي أدهم المخادمة، ومساعدة الحكمين محمد بكار وأحمد الرويلي، لإدارة مباراة منتخبي نيوزيلندا وبلجيكا، ضمن منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026.

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وتقام المباراة الجمعة المقبل على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية، في مواجهة يسعى خلالها المنتخبان إلى تعزيز حظوظهما في بلوغ الدور المقبل من البطولة.



ويأتي اختيار الطاقم الأردني لإدارة المباراة امتدادا للحضور المميز للتحكيم الأردني في المحافل الكروية العالمية، وتأكيدا على الثقة التي يحظى بها الحكام الأردنيون لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.