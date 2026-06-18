عائلة ميسي تكشف سر بكاء البرغوث أمام الجزائر

الوكيل الإخباري- أصدرت عائلة ليونيل ميسي أسطورة المنتخب الأرجنتيني بيانا رسميا بشأن مرض والده خاصة بعد ظهوره متأثرا خلال مباراة الجزائر في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.



خطف ليونيل ميسي الأضواء بتسجيله ثلاثية رائعة "هاتريك" في شباك الجزائر في المباراة الافتتاحية بين المنتخبين، ضمن كأس العالم 2026، لكن المشهد الأكثر تأثيرا جاء بعد الهدف الأول عندما ظهر قائد الأرجنتين متأثراً بالدموع، ما أثار تساؤلات واسعة حول سبب تلك اللحظة العاطفية.

اضافة اعلان



وعقب المباراة، نفى ميسي ارتباط دموعه بالأداء داخل الملعب، قائلا: "لا علاقة للأمر بالرياضة، الأيام الأخيرة كانت صعبة ومعقدة بعض الشيء".



وكشف الصحفي الأرجنتيني إدواردو فينمان أن الحالة الصحية لوالد ميسي، خورخي، قد تكون السبب الرئيسي وراء تأثر النجم الأرجنتيني، مشيرا إلى أن والده يعاني متاعب صحية منذ عدة أشهر، وأن وضعه شهد تراجعاً خلال الأيام الأخيرة.



وقالت عائلة ميسي في بيان رسمي لها: "تفيد عائلة ميسي بأن خورخي ميسي يمر حاليا بظرف صحي صعب، وفي الوقت الحالي، يخضع لرعاية طبية، وهو في طور التعافي والتقدم بشكل إيجابي ضمن الحالة التي يعاني منها".



وأضاف: "نظرا للتقارير والشائعات والتكهنات التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة، ترغب العائلة في التعبير عن قلقها العميق إزاء نقص الحساسية والاحترام والسرية التي تعامل بها بعض الأفراد مع أمر عائلي خاص بحت".



وشدد البيان: "ترغب العائلة أيضا في توضيح أن عائلة خورخي المباشرة هي الوحيدة التي تمتلك معلومات حقيقية ودقيقة بشأن حالته. لذا، يجب عدم اعتبار أي رواية أو بيان أو معلومة لا تأتي مباشرة من العائلة وقنواتها الرسمية صالحة أو صادقة.