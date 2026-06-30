فرنسا والسويد في مونديال 2026 .. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين فرنسا والسويد عند الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش .
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بطولة كأس العالم، التي انطلقت يوم 11 يونيو، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.
وتأهل منتخب فرنسا إلى دور الـ32 متصدرًا مجموعته التي ضمت منتخبات السنغال والنرويج والعراق.
في المقابل، تأهل المنتخب السويدي إلى هذا الدور بعدما حل ثالثًا في مجموعته، التي ضمت منتخبات تونس وهولندا واليابان.
وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع منتخب باراغواي، الذي أطاح بنظيره الألماني العريق بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح مساء أمس الاثنين، على ملعب "بوسطن" في مدينة فوكسبورو بولاية ماساتشوستس الأمريكية.
وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب (57 عامًا)، المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:
في حين اختار المدير الفني للمنتخب السويدي، الإنجليزي غراهام بوتر (51 عامًا)، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الديوك":
القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والسويد اليوم:
تُنقل مباريات مونديال 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة beIN SPORTS، الناقل الرسمي الرئيسي للبطولة، عبر قنواتها المشفرة، مع تخصيص قنوات مجانية لبث بعض المباريات المحددة.
وسيتم نقل مباراة اليوم عبر القناتين:
beIN Sports Max 2
beIN Sports Max 4
وفي روسيا، ستُنقل مواجهة اليوم عبر القناتين التاليتين:
Match TV (RU)
Match! Football 1 (RU)
وفيما يلي بعض القنوات الناقلة للمباراة حول العالم:
ITV 1 UK
FOX Network
SuperSport GOtv LaLiga
TSN1
TSN3
TSN4
TSN5
RTE 2
SuperSport PSL
M6 (FR)
beIN Sports 1 (FR)
DAZN Mundial (ES)
TVE La 1 (ES)
TyC Sports Argentina (ES)
DIRECTV Sports Argentina (ES)
Chilevisión (ES)
Caracol TV (ES)
Telemundo Deportes En Vivo (ES)
Sport TV1 (PT)
Sport TV5 (PT)
RAI 1 (IT)
NPO 1 (NL)
TVP Sport (PL)
TVP1 (PL)
Arena 1 Premium (RS)
Antena 1 (RO)
HRT 2 (HR)
TRT 1 (TR)
SuperSport 2 Digitalb (AL)
SRF zwei (CH)
Tipik (BE)
BNT 3 (BG)
TV2 Denmark (DK)
TV4 Sweden (SE)
M4 Sport (HU)
Sport 1 (IL)
Qazsport (KZ)
MEGOGO Football 1 (UA)
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