فيفا: جماهير كأس العالم 2026 تتجاوز النسختين السابقتين

11:00 م

الوكيل الإخباري- واصل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استعراض معدلات الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم 2026، التي تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتستمر حتى 19 يوليو. اضافة اعلان





ونشر الحساب الرسمي للقناة الإعلامية للاتحاد الدولي لكرة القدم على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" صورةً تحمل إحصائيةً للحضور الجماهيري لمباريات البطولة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحضور وصل إلى 6 ملايين و527 ألفًا و410 متفرجين.



وكتب "فيفا": "دعم جماهيري هائل داخل الملاعب في كأس العالم 2026، لقد تجاوز عدد المشجعين في هذه النسخة مجموع الحضور في النسختين السابقتين".



وتُعد بطولة كأس العالم 2026 أول نسخة موسعة تُقام بمشاركة 48 منتخبًا، وتشهد إقامة 104 مباريات.



وتبقى من منافسات البطولة أربع مباريات، حيث تلتقي إسبانيا مع فرنسا مساء الثلاثاء، وإنجلترا مع الأرجنتين، حاملة اللقب، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.



فيما تُقام مباراة تحديد المركز الثالث مساء الأحد المقبل، على أن تُقام المباراة النهائية في اليوم التالي.



يُذكر أن بطولة كأس العالم 2022 أُقيمت في قطر، التي أصبحت أول دولة تستضيف البطولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، بينما أُقيم مونديال 2018 في روسيا.





