الثلاثاء 2026-06-23 04:18 ص

كيروش يشعل المواجهة قبل قمة غانا وإنجلترا بتصريح مثير

كيروش يشعل المواجهة قبل قمة غانا وإنجلترا بتصريح مثير
كيروش يشعل المواجهة قبل قمة غانا وإنجلترا بتصريح مثير
 
الثلاثاء، 23-06-2026 03:46 ص
الوكيل الإخباري-   قال كارلوس كيروش، مدرب غانا، الإثنين، إن إنجلترا تشتهر في أنحاء العالم بشعار "الأسود الثلاثة" المطبوع على قميص الفريق، لكن غانا ستسعى إلى إحداث مفاجأة وخطف النقاط الثلاث التي تحتاجها للتأهل إلى مراحل خروج المغلوب في كأس العالم لكرة القدم، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.اضافة اعلان


وتخوض إنجلترا المباراة بثقة كبيرة بعد فوزها 4-2 على كرواتيا، وهو الفوز الذي أظهر الطموح الهجومي للمدرب توماس توخيل، لكنه كشف أيضاً عن هشاشة دفاعية كافية لكبح جماح التوقعات.

أما غانا، التي أظهرت انضباطاً وخطورة في فوزها 1-0 على بنما، فلديها الفرصة لتحويل بدايتها الواعدة إلى إنجاز بارز والتأهل عن المجموعة 12.

وتضمن الفرق تأهلها إلى الدور التالي بتحقيق الفوز في اثنتين من المباريات الثلاث بالمجموعة.

وفي مؤتمر صحفي، قال كيروش: "أمامنا مباراة رائعة. هذا ما نسعى إليه طوال حياتنا، أن نكون في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، وأن نلعب ضد أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف: "نعرف أسلوب لعب إنجلترا. لديهم لاعبون ممتازون، والخبرة المكتسبة من الدوري الإنجليزي الممتاز. يلعبون بقوة، لكننا نعرف كيف يمكننا السيطرة على ذلك".

وتابع قائلاً: "نعلم أن لديهم ثلاثة أسود، لكننا نمتلك 33 مليون أسد"، في إشارة إلى عدد سكان غانا.

وفوز غانا، التي وصلت إلى دور الثمانية في كأس العالم 2010 محققة أفضل نتيجة لها، سيضمن لها التأهل إلى الدور التالي في البطولة، لكن التعادل قد يكون كافياً لعبورها إلى دور الـ32.

وتحتل غانا المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وهو نفس رصيد إنجلترا التي تتفوق عليها بفارق الأهداف، بينما لا تزال كرواتيا وبنما بدون أي نقاط.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثالث.
 
 


gnews

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