ماذا كان سيتغير لو سجل ميسي ركلة الجزاء أمام النمسا ؟

01:09 ص

الوكيل الإخباري- لم تمنع ركلة الجزاء المهدرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على النمسا بنتيجة 2-0 ضمن منافسات المجموعة العاشرة في مونديال 2026، مسجلاً هدفي المباراة ومقوداً الأرجنتين إلى دور الـ32. اضافة اعلان





لكن السؤال الذي طرحه كثير من المتابعين بعد المباراة كان: ماذا لو نجح ميسي في تسجيل ركلة الجزاء التي أهدرها خلال الشوط الأول؟



بحساب الأرقام، كان ميسي سيخرج من اللقاء بثلاثية كاملة (هاتريك) وهو الثاني وقتها للبرغوث في البطولة الحالية بدلاً من الثنائية التي سجلها، لترتفع حصيلته في النسخة الحالية من كأس العالم من 5 أهداف إلى 6 أهداف، معززاً صدارته لقائمة الهدافين بفارق أكبر عن أقرب ملاحقيه.



وعلى صعيد الأرقام التاريخية، كان رصيد قائد الأرجنتين سيرتفع إلى 19 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بدلاً من 18 هدفاً، ما كان سيمنحه هامشاً أوسع فوق الرقم القياسي الذي انتزعه اليوم من الألماني ميروسلاف كلوزه صاحب الـ16 هدفاً.



كما أن تسجيل الركلة كان سيجنب ميسي إضافة إحصائية سلبية إلى سجله، إذ أصبحت هذه الركلة الجزائية الثالثة التي يهدرها في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وهو رقم غير مسبوق في البطولة بحسب إحصائيات متداولة بعد المباراة.



ورغم إهدار الركلة، لم يتأثر النجم الأرجنتيني كثيراً، إذ عاد ليسجل هدفين منحاه لقب الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 18 هدفاً، إلى جانب جائزة أفضل لاعب في المباراة، بينما ضمنت الأرجنتين تأهلها رسمياً إلى دور الـ32 بالعلامة الكاملة بعد جولتين.



وبذلك، يمكن القول إن تسجيل ركلة الجزاء كان سيضيف هدفاً جديداً إلى إرث ميسي المونديالي ويمنحه ثلاثية تاريخية، لكنه لم يكن ليغير النتيجة النهائية الأهم بالنسبة للأرجنتين، وهي تحقيق الفوز والتأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية.





