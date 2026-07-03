مدرب الفراعنة يحسم موقفه: لن نجازف بنجم المنتخب أمام أستراليا

12:49 ص

الوكيل الإخباري- أثار حسام حسن، مدرب منتخب مصر، الشكوك حول جاهزية القائد محمد صلاح لمواجهة أستراليا، الجمعة، في دور الـ32 من مونديال 2026 لكرة القدم، مؤكداً أنه "لن يجازف" بإشراكه بعد إصابته أمام إيران، لكنه أشار إلى أن اللاعب "سيكون موجوداً". اضافة اعلان





وقال حسن، في مؤتمر صحفي في دالاس: "كما قلت سابقاً، فوجئت بشعوره بإجهاد وطلب التغيير (أمام إيران). بدأ علاجاً مكثفاً مع الجهاز الطبي، ودخل تدريجياً في التدريبات".



وأضاف: "لن أجازف (بإشراكه) إلا إذا شعرت بأنه سيكون جاهزاً. سنرى إن كان سيبدأ أم لا، لكنه سيكون موجوداً بشكل كبير".



وتابع: "شارك أمس واليوم، لكنه خاض جزءاً من التمرين. صلاح لديه شغف وحالة معنوية تدفعه إلى أن يكون وسط زملائه".



وتطرق حسن إلى دور صلاح في المنتخب، قائلاً: "صلاح من أهم اللاعبين لديّ فنياً ومعنوياً. فرض نفسه على الكرة العالمية ويستحق ذلك".



وأردف المدرب: "سعيد في عملي بأنني استطعت توظيفه، وأخرجت منه أموراً أكثر مما كان يقدمه في ليفربول. أصبح لديه تنوع، وازدادت خطورته".



وظهر صلاح في الحصة التدريبية، الخميس، مع المجموعة كاملة، وتدرّب بشكل طبيعي، لكنه وضع كمادة ثلجية تحت فخذه الأيسر.



وكان صلاح قد خرج في الدقيقة 57 من مباراة التعادل مع إيران (1-1) في الجولة الثالثة من الدور الأول.



وأشار طبيب المنتخب إلى أن الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت أنه يعاني من شد في العضلات الخلفية.



ولعب صلاح دوراً رئيساً في تحقيق مصر فوزها الأول في نهائيات كأس العالم أمام نيوزيلندا (3-1)، بتسجيله هدفاً وصناعة هدف آخر.



ويُعد صلاح ثاني هدافي منتخب مصر، بعد مدربه حسام حسن، وأهم أسلحة المنتخب الهجومية، إذ سجل نجم ليفربول السابق 66 هدفاً في 117 مباراة دولية.



وعن المواجهة المقبلة أمام أستراليا، قال حسن: "نعتزم أن نفرح شعبنا والقارة الإفريقية والعرب".



وأكد حسن أن: "أي منتخب يجب أن يتعامل مع كل الظروف والإيجابيات والسلبيات لدى المنافس. جميع لاعبي المنتخبات الإفريقية يمتلكون قدرات بدنية تتناسب مع مواجهة منتخبات مثل نيوزيلندا وإيران وبلجيكا، وقد تعاملنا مع هذه الظروف".



واستطرد قائلاً: "في الوقت نفسه، الموضوع لا يتعلق بالأجسام فقط، بل هناك توازن وحسن تعامل مع الكرات الطويلة والعالية التي تلجأ إليها بعض الفرق".



وعن تطلع الجمهور للحديث عن دور الـ16 قبل حسم التأهل، قال: "أنا، كمسؤول، أفكر في المباراة التي ألعبها والدور الذي أنا فيه. كل تفكيري منصب على مباراة أستراليا".





