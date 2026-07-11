مصر على موعد مع ليلة تاريخية في استاد القاهرة

الوكيل الإخباري- تستعد مصر لتنظيم احتفالية جماهيرية كبرى لتكريم منتخبها الوطني لكرة القدم مساء الاثنين في استاد القاهرة الدولي، احتفاء بالإنجاز التاريخي الذي حققه "الفراعنة" في بطولة كأس العالم.



ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية تكريم لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، إلى جانب تقديم عدد من الفقرات الفنية والترفيهية، في أجواء احتفالية تستهدف مشاركة الجماهير فرحة الإنجاز الذي أعاد الكرة المصرية إلى واجهة المنافسة العالمية.

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ومن المنتظر أن يتم الاعلان خلال الساعات المقبلة التفاصيل الكاملة للاحتفالية، بما يشمل موعد فتح بوابات استاد القاهرة، وآلية حجز التذاكر، والبرنامج الرسمي للحفل.



وتأتي احتفالية استاد القاهرة امتدادا لسلسلة التكريمات التي حظيت بها بعثة المنتخب الوطني عقب عودتها إلى أرض الوطن، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين والجهاز الفني في مدينة العلمين الجديدة، مشيدا بالأداء الذي قدمه المنتخب خلال مشواره في كأس العالم، ومؤكدًا أن ما تحقق يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين.



كما حظيت بعثة المنتخب باستقبال جماهيري حاشد في مدينة العلمين الجديدة، إذ احتشد آلاف المشجعين لاستقبال اللاعبين والجهاز الفني، رافعين الأعلام المصرية ومرددين الهتافات احتفالًا بما وصفه كثيرون بالإنجاز التاريخي للمنتخب.



وكتب المنتخب المصري فصلا جديدا في تاريخ الكرة الوطنية خلال مشاركته في كأس العالم 2026، بعدما نجح للمرة الأولى في بلوغ الأدوار الإقصائية للبطولة، وحقق أول انتصار له بعد تجاوز دور المجموعات، قبل أن يودع المنافسات من دور الـ16 إثر خسارة مثيرة أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2.