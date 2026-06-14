مفاجآت المونديال لا تنتهي.. والأردن قد يكون أكبرها

04:22 م

الوكيل الإخباري- شهدت منافسات كأس العالم 2026 سلسلة من المفاجآت اللافتة التي حققتها منتخبات آسيا على قارة أوروبا والتي أعادت فتح النقاش حول توازن القوى بين المنتخبات العالمية، ما يفتح الباب أمام مفاجأة جديدها قد يكون بطلها المنتخب الوطني لكرة القدم لتحقيق نتيجة إيجابية للنشامى في أول مشاركة مونديالة. اضافة اعلان





وكانت انتهت مواجهة منتخب قطر أمام منتخب سويسرا بالتعادل 1-1، في نتيجة اعتبرت مفاجئة بالنظر إلى الفوارق بين الطرفين، فيما واصل منتخب أستراليا تألقه بتحقيق فوز مستحق على منتخب تركيا بنتيجة 2-0.



وأظهرت هذه النتائج مؤشرات واضحة على تصاعد مستوى المنتخبات الآسيوية وقدرتها على مجاراة نظيراتها الأوروبية، من خلال الانضباط التكتيكي والجاهزية البدنية والفاعلية في استغلال الفرص، وهو ما جعل المنافسة في البطولة أكثر تقاربا وإثارة، وأضعف من فكرة التفوق الأوروبي التقليدي في مثل هذه المواجهات.



ويستعد المنتخب الوطني لكرة القدم لمواجهة تاريخية أمام المنتخب النمساوي يوم الأربعاء المقبل، في أول مشاركة مونديالية للنشامى، حيث تحظى المباراة باهتمام كبير كونها تمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الأردن على الظهور بشكل تنافسي في أكبر محفل كروي عالمي، والسؤال الكبير الذي يتبادر إلى أذهان الأردنيين اليوم هو هل يكون النشامى أكبر مفاجأة في البطولة؟



وتعقد الآمال داخل الجهاز الفني والشارع الرياضي الأردني على إمكانية تحقيق نتيجة إيجابية، في حال نجح المنتخب في تطبيق الضغط العالي واستثمار نقاط القوة، إلى جانب استغلال المساحات خلف دفاع المنتخب النمساوي، بما قد يفتح الباب أمام مفاجأة جديدة تضاف إلى سلسلة مفاجآت البطولة الحالية.





