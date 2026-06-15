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منتخب الرأس الأخضر يفجر أولى مفاجآت كأس العالم أمام إسبانيا

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جانب من اللقاء
 
الإثنين، 15-06-2026 09:11 م

الوكيل الإخباري-   حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة في كأس العالم لكرة القدم بتعادله سلبيا مع إسبانيا في المباراة الافتتاحية للفريقين ضمن المجموعة الثامنة الاثنين بعدما أخفق أبطال أوروبا وأحد المرشحين للقب من إيجاد أي طريقة لهز شباك الفريق الذي يشارك في البطولة لأول مرة على الإطلاق.

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ورغم استحواذ إسبانيا على الكرة، فإن أول تهديد حقيقي جاء في وقت متأخر من الشوط الأول عندما أطلق فيران توريس تسديدة من مسافة قريبة ارتدت من العارضة، وأبعد حارس مرمى الرأس الأخضر فوزينيا ضربة رأس لعبها ميكل أويارزابال من الكرة المرتدة.


كما تصدى فوزينيا لمحاولات توريس وإيمريك لابورت ليحافظ على التعادل السلبي في الشوط الأول، وحتى دخول الجناح لامين جمال لم تجد إسبانيا طريق المرمى.


وقدم منتخب الرأس الأخضر أداء قويا وحافظ على نقطة ثمينة في مباراته الأولى في كأس العالم، بل وصنع فرصا متأخرة ليهدد بتحقيق مفاجأة أكبر.

 
 


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