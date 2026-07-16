ميسي يقود ريمونتادا خارقة للأرجنتين ويحملها إلى النهائي

وافتتح المنتخب الإنجليزي التسجيل عبر أنتوني غوردون في الدقيقة 55، قبل أن يفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته في الدقائق الأخيرة من اللقاء. وتألق ميسي بشكل لافت بعدما غيّر مركزه إلى الجناح، ليتولى صناعة هدفي العودة، حيث مرر كرة الهدف الأول التي سجلها إنزو فرنانديز في الدقيقة 85، قبل أن يصنع هدف الفوز القاتل للاوتارو مارتينيز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2)، ليمنح "التانغو" بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.
وبهذا الأداء الحاسم، لعب ميسي دور البطولة في قلب نتيجة اللقاء، بعدما صنع هدفي الانتصار في أقل من عشر دقائق، ليقود الأرجنتين إلى النهائي ويُبقي حلم الاحتفاظ بلقب كأس العالم قائماً.
وبهذا الانتصار بات العالم على موعد مع نهائي ناري بين الأرجنتين وبين إسبانيا الأحد المقبل الموافق 19/07/2026 .
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