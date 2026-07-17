هدية استثنائية من الفيفا للفائزين بكأس العالم

وأوضح الفيفا، بحسب بيان له، أنه سيتم تقديم 30 خاتما مصنوعا خصيصا للفريق الفائز عقب المباراة النهائية التي ستقام في استاد نيويورك نيوجيرزي، على أن يتسلم كل من قائد الفريق والمدرب نسخا مؤقتة فور انتهاء المباراة.
وسيتم بعد ذلك تخصيص الخواتم لتعكس هوية الفريق الفائز، وتصميمها بشكل متفرد قبل تسليمها في وقت لاحق.
وسيظهر على أحد جانبي الخاتم كأس العالم، بينما سيحمل الجانب الآخر تفاصيل خاصة بالبطل.
وستشكل خواتم اللاعبين جزءا من إصدار محدود يضم 2026 قطعة مرقمة بشكل فردي، على أن تطرح 1996 قطعة متبقية للبيع للجماهير في جميع أنحاء العالم كمنتجات مرخصة رسميا.
وتعد خواتم البطولة تقليدا عريقا في الرياضات الكبرى في أميركا الشمالية، بما في ذلك دوري كرة القدم الأميركية ودوري كرة السلة الأميركي ودوري البيسبول الأميركي للمحترفين ودوري هوكي الجليد، لكنها لم تمنح من قبل في أي مسابقة أو بطولة تابعة للفيفا.
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