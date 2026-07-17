هدية استثنائية من الفيفا للفائزين بكأس العالم

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن الفائزين في نهائي كأس العالم الذي سيقام يوم الأحد المقبل بين إسبانيا والأرجنتين سيحصلون على خواتم البطولة، بالإضافة إلى الكأس والميداليات الذهبية، في محاكاة لتقليد رياضي أميركي سيطبق على درة تاج البطولات التي ينظمها الفيفا.

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وأوضح الفيفا، بحسب بيان له، أنه سيتم تقديم 30 خاتما مصنوعا خصيصا للفريق الفائز عقب المباراة النهائية التي ستقام في استاد نيويورك نيوجيرزي، على أن يتسلم كل من قائد الفريق والمدرب نسخا مؤقتة فور انتهاء المباراة.



وسيتم بعد ذلك تخصيص الخواتم لتعكس هوية الفريق الفائز، وتصميمها بشكل متفرد قبل تسليمها في وقت لاحق.



وسيظهر على أحد جانبي الخاتم كأس العالم، بينما سيحمل الجانب الآخر تفاصيل خاصة بالبطل.



وستشكل خواتم اللاعبين جزءا من إصدار محدود يضم 2026 قطعة مرقمة بشكل فردي، على أن تطرح 1996 قطعة متبقية للبيع للجماهير في جميع أنحاء العالم كمنتجات مرخصة رسميا.