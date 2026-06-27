4 تغييرات على تشكيلة منتخب مصر لمواجهة إيران

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الوكيل الإخباري- أجرى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تعديلات واسعة على تشكيل "الفراعنة" استعدادًا لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية. اضافة اعلان





وشهد التشكيل الأساسي، 4 تغييرات بارزة، أبرزها مشاركة محمود صابر للمرة الأولى منذ انضمامه للمنتخب، ليحل محل مروان عطية الذي جلس على مقاعد البدلاء لتجنّب الإيقاف بعد حصوله على إنذار سابق.



كما دفع حسام حسن بمحمد عبد المنعم بدلاً من ياسر إبراهيم، فيما عاد رامي ربيعة للتشكيلة لتعويض غياب حمدي فتحي المصاب، واستعاد محمود حسن "تريزيجيه" مكانه في الخط الأمامي على حساب عمر مرموش.



وجاء التشكيل الأساسي لمصر على النحو التالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير



الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، أحمد فتوح



الوسط: مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور



الهجوم: محمد صلاح، تريزيجيه، زيكو







