أمانة عمّان تنفذ مبادرة لتأهيل الأرصفة في منطقة الجبيهة

الوكيل الإخباري- نفذت أمانة عمّان الكبرى، بالتعاون مع المجتمع المحلي، مبادرة طلابية لإعادة تصميم وتأهيل الأرصفة الواقعة على شارع عبدالله اللوزي ضمن منطقة الجبيهة.

وتعد المبادرة من المشاريع الخدمية التي يتم إشراك الطلاب فيها ضمن إطار التعاون مع المجتمع المحلي، لإعداد تصميم هندسي متكامل للأرصفة النموذجية.



وراعى التصميم تخصيص مساحات للمشاة وللأشخاص ذوي الإعاقة، ومواقف للسيارات، إضافة إلى مراعاة انسيابية الحركة واستمراريتها.