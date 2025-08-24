أمانة عمّان تنفذ مبادرة لتأهيل الأرصفة في منطقة الجبيهة

وتعد المبادرة من المشاريع الخدمية التي يتم إشراك الطلاب فيها ضمن إطار التعاون مع المجتمع المحلي، لإعداد تصميم هندسي متكامل للأرصفة النموذجية.
وراعى التصميم تخصيص مساحات للمشاة وللأشخاص ذوي الإعاقة، ومواقف للسيارات، إضافة إلى مراعاة انسيابية الحركة واستمراريتها.
كما تم توحيد المواد المستخدمة في المشروع بما يتناسب مع حركة المشاة والعوامل الجوية، وإزالة التشوهات البصرية، وتحديد مواد بألوان خاصة لمواقف السيارات لغايات تمييزها عن أرصفة المشاة.
