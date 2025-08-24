الأحد 2025-08-24 04:47 م
 

أمانة عمّان تنفذ مبادرة لتأهيل الأرصفة في منطقة الجبيهة

جانب من مبادرة لتأهيل الأرصفة في منطقة الجبيهة
جانب من مبادرة لتأهيل الأرصفة في منطقة الجبيهة
 
الأحد، 24-08-2025 03:49 م

الوكيل الإخباري-   نفذت أمانة عمّان الكبرى، بالتعاون مع المجتمع المحلي، مبادرة طلابية لإعادة تصميم وتأهيل الأرصفة الواقعة على شارع عبدالله اللوزي ضمن منطقة الجبيهة.

وتعد المبادرة من المشاريع الخدمية التي يتم إشراك الطلاب فيها ضمن إطار التعاون مع المجتمع المحلي، لإعداد تصميم هندسي متكامل للأرصفة النموذجية.


وراعى التصميم تخصيص مساحات للمشاة وللأشخاص ذوي الإعاقة، ومواقف للسيارات، إضافة إلى مراعاة انسيابية الحركة واستمراريتها.


كما تم توحيد المواد المستخدمة في المشروع بما يتناسب مع حركة المشاة والعوامل الجوية، وإزالة التشوهات البصرية، وتحديد مواد بألوان خاصة لمواقف السيارات لغايات تمييزها عن أرصفة المشاة.

 
 
