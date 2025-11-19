الملك يهنئ سلطان عُمان باليوم الوطني لبلاده

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدﷲ الثاني برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة.

