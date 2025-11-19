الجمعة 2025-11-21 03:49 م
 

الملك يهنئ سلطان عُمان باليوم الوطني لبلاده

جلالة الملك عبد الله الثاني
الأربعاء، 19-11-2025 03:09 م

الوكيل الإخباري-  بعث جلالة الملك عبدﷲ الثاني برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة.

وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني بهذه المناسبة، سائلا المولى، تبارك وتعالى، أن يعيدها على جلالة السلطان هيثم بن طارق بموفور الصحة، وعلى الشعب العُماني الشقيق وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

 
 
