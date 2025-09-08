أنشطة لتعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة في المحافظات

الوكيل الإخباري- نفذت مؤسسات رسمية في عدد من المحافظات اليوم الاثنين أنشطة وبرامج متنوعة بهدف تعزيز جودة الحياة، ودعم المشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة وبما يصب في خدمة المجتمعات المحلية وتمكينها.

ففي مديرية زراعة لواء بني كنانة، نظمت شعبة الإرشاد الزراعي، دورة تدريبية حول متطلبات تربية السمك في البرك الزراعية ضمن برنامج "الاستزراع السمكي" في بلدة ملكا.



وتحدث المهندسان سامية عبابنة وحسين عناقرة من المديرية عن تربية السمك للحصول على أسماك قابلة للتسويق في الأسواق المحلية.



وأطلقت مديرية زراعة لواء مؤاب، التابعة لمديرية زراعة الكرك، حملة توعوية حول "منظومة الصحة الواحدة والوقاية من الأمراض المشتركة"، بإشراف وتنفيذ الطبيبة البيطرية الدكتورة جنى الحريرات وتنسيق رولى المحاميد ومي الطراونة.



وأوضح مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة أن المنظومة هي نهج متكامل متعدد القطاعات يعترف بالترابط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، بهدف معالجة الأمراض المشتركة، والتهديدات الصحية بكفاءة.



وفي إربد، قال رئيس لجنة بلدية المزار الشمالي، مهدي نصير، إن البلدية أنهت اليوم تركيب وتحديث عدد من وحدات الإنارة الموفرة للطاقة (LED) بعدد من مناطق لواء المزار الشمالي ضمن المشروع الوطني المقدم من وزارة الطاقة والثروة المعدنية.



وأوضح نصير أن هذا المشروع جاء في إطار جهود البلدية لتطوير البنية التحتية، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي، مبينا أن البلدية ركبت وحدثت 409 وحدات إنارة في مناطق البلدية.



وعقدت مديرية التربية والتعليم للواءي الوسطية والطيبة، اجتماعها السنوي لقادة الكشافة والمرشدات من المعلمين والمعلمات.



وناقش الاجتماع خطة عمل الكشافة والمرشدات للعام الدراسي الحالي، وآليات تنظيم وتفعيل العمل الكشفي والإرشادي في المدارس، وأبرز التحديات التي تواجه الفرق الكشفية والإرشادية، وسبل تجاوزها بما يسهم في النهوض بواقع الحركة الكشفية في مدارس اللواء.



وأكد مدير الشؤون الإدارية والمالية الدكتور خالد بني عامر، دور العمل الكشفي والإرشادي في صقل شخصية الطلبة، وغرس القيم الوطنية والقيادية فيهم، وتعزيز روح الانضباط والعمل الجماعي، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة تشكل ركيزة أساسية في بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية وخدمة مجتمعه.



من جهة أخرى، أكد محافظ عجلون، نايف الهدايات، أن المحافظة بحاجة إلى تضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية للحد من ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات حفاظًا على جمالية مواقعها السياحية والأثرية.



وقال الهدايات خلال اجتماع في مبنى المحافظة، إن معالجة هذه الظاهرة تستدعي تعاون مختلف الدوائر الحكومية والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال إعداد خطط عملية وتنفيذ حملات توعوية وتطوعية تسهم في ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة.



وأشار إلى أن الاهتمام بالنظافة العامة يمثل عاملًا أساسيًا في تعزيز التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة التزام المتنزهين بالسلوكيات الإيجابية التي تحافظ على البيئة وتظهر المحافظة بصورة مشرقة أمام زوارها.



وبين مدير بيئة عجلون، المهندس إياس المومني، أن المديرية نفذت حملة تطوعية للنظافة تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا"، بمشاركة وزارة التربية والتعليم، ومجلس الخدمات المشتركة، ومحمية غابات عجلون، والإدارة الملكية لحماية البيئة، وبلدية عجلون الكبرى.



ونظمت مديرية صحة الزرقاء، بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، محاضرة توعوية للتعريف بجرائم الفساد والمهام المناطة بعمل الهيئة، ألقاها ضابط ارتباط الهيئة لدى وزارة الصحة محمد قطيشات، بحضور مدير المديرية الدكتور خالد عبد الفتاح، وبمشاركة 22 من الكوادر الفنية والإدارية وعدد من مديري المراكز الصحية.



وتناول قطيشات جرائم الفساد وصورها القانونية والإدارية، واستراتيجية النزاهة الوطنية المحدثة، ومعايير النزاهة المؤسسية، وآليات عمل الهيئة في تلقي الشكاوى والتعامل معها، مؤكدا أن تعزيز قيم الشفافية والنزاهة يمثل الركيزة الأساسية لحماية المال العام وصون مقدرات الوطن.



من جهته، أوضح مدير صحة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح أن المحاضرة تأتي في إطار ترسيخ نهج النزاهة المؤسسية، وتعزيز الشفافية في القطاع الصحي.



ونظمت جمعية زخات الخير الخيرية، بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، لقاءً توعوياً حول برنامج تأمين "رعاية" الصحي، قدمته المدربة غادة بكار.



وتناول اللقاء التعريف بمؤسسة الحسين للسرطان ودورها، واستعراض تفاصيل برنامج تأمين "رعاية" وآلية الاشتراك فيه، إضافة إلى أبرز المميزات والخدمات التي يقدمها للمشتركين، كما جرى تسليط الضوء على حقوق المنتفعين وكيفية الاستفادة منها.