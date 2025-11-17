انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

وحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 94.7 و73.2 و55.6 دينارا على التوالي.
