إطلاق مشروع المسارات التراثية السياحية في الزرقاء

ويمثل المشروع ثمرة تعاون بين منتدى الهاشمية الثقافي والجامعة الهاشمية وشبكة نايا المجتمعية ومحافظة الزرقاء، بهدف تعزيز السياحة الثقافية والتراثية وتنمية الاقتصاد المحلي.
وأكد المحافظ أبو قاعود، الأهمية العالمية للإرث الحضاري في المحافظة، مشيراً إلى أن تطويره سيسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وترويج الأردن سياحياً.
وقدم الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية عرضاً لمشروع المسارات السياحية، متضمناً المعالم التاريخية مثل قصر عمرة المدرج على قائمة اليونسكو، ومصايد غزال الريم في الحلابات، والمحمية المائية في الأزرق.
يذكر أن الفريق البحثي أنهى إعداد المواد الترويجية والخرائط السياحية، كما يُجرى التحضير لمؤتمر الزرقاء الكبرى السادس للتطوير التراثي والسياحي.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الصمادي
-
العيسوي يرعى انطلاق مهرجان الوفاء للوطن وقائده
-
بيان رسمي يكشف هوية منفذ حدث المعبر
-
آخر تطورات عملية معبر الكرامة.. والتحرك الحكومي
-
المهندسة نور اللوزي عضواً بلجنة مراجعة البحوث الدوائية في مستشفى الجامعة الأردنية
-
العيسوي يستقبل الطفلة ربيعة أبو رمان أول أردنية تترأس لجنة حقوق الطفل بالبرلمان العربي
-
وزير الطاقة يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون في قطاع التعدين