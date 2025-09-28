"الخيرية الهاشمية": استمرار تنفيذ المشاريع الإغاثية في غزة

وأكدت الهيئة في إيضاح مقتضب، الأحد، استمرار تنفيذ المشاريع الإغاثية في غزة.
وقالت "في جنوب قطاع غزة، يواصل مشروع سقيا الماء تزويد الأهالي بالمياه الصالحة للشرب، ليبقى الأمل حاضرا رغم العطش والحصار".
