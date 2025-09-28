"الخيرية الهاشمية": استمرار تنفيذ المشاريع الإغاثية في غزة

الوكيل الإخباري- يواصل مشروع سقيا الماء في جنوب غزة، تزويد أهالي القطاع بالمياه الصالحة للشرب، الذي تنفذه الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع لجنة زكاة المناصرة.

وأكدت الهيئة في إيضاح مقتضب، الأحد، استمرار تنفيذ المشاريع الإغاثية في غزة.