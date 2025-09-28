الأحد 2025-09-28 10:48 ص
 

"الخيرية الهاشمية": استمرار تنفيذ المشاريع الإغاثية في غزة

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
 
الأحد، 28-09-2025 10:43 ص

الوكيل الإخباري-   يواصل مشروع سقيا الماء في جنوب غزة، تزويد أهالي القطاع بالمياه الصالحة للشرب، الذي تنفذه الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع لجنة زكاة المناصرة.

اضافة اعلان


وأكدت الهيئة في إيضاح مقتضب، الأحد، استمرار تنفيذ المشاريع الإغاثية في غزة.


وقالت "في جنوب قطاع غزة، يواصل مشروع سقيا الماء تزويد الأهالي بالمياه الصالحة للشرب، ليبقى الأمل حاضرا رغم العطش والحصار".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية": استمرار تنفيذ المشاريع الإغاثية في غزة

56

منوعات السعودية تكتشف أقدم مستوطنة معمارية في الجزيرة العربية

بوابة جسر الملك حسين

أخبار محلية بدء حركة المسافرين عبر جسر الملك الحسين

لغع

أخبار الشركات المركزية تويوتا تواصل دعمها لأحمد بني هاني ليكون أول أردني يعتلي ثلاثًا من أعلى قمم العالم

ىت

منوعات الصين تدشّن أعلى جسر في العالم بارتفاع 625 مترا - فيديو

54

منوعات "علاج الفوبيا".. مؤثر أمريكي يُثير صدمة بتعامله مع طفله في فيديو مثير للجدل

غزة

فلسطين استشهاد رضيع نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج في غزة

أزمة سير - أرشيفية

أخبار محلية استجابة إنسانية سريعة لضابط صف في عمان تنقذ حياة مواطن



 
 





الأكثر مشاهدة