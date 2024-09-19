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الطيران المدني: لا تغيير على حركة الطيران من عمان إلى بيروت

طائرة تابعة للملكية الأردنية
الملكية الأردنية
الخميس، 19-09-2024 05:55 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، أنه "لا يوجد أي تغيير على حركة الطيران بين عمان وبيروت".

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وقال مستو في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، "بسبب الأوضاع في الإقليم فإن الهيئة كانت وما تزال مستمرة في المتابعة وتقييم التطورات، واتخاذ أي إجراء ضروري من أجل سلامة الطيران المدني لجميع الوجهات للطائرات الأردنية".

 
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