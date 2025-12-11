الاستهلاكية العسكرية: زيت الزيتون التونسي سيكون بأسعار مناسبة جدا

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد محمد خليل الحديد، ان المؤسسة ستبدأ بعرض وبيع مادة زيت الزيتون المستورد خصيصاً من المؤسسة من دولة تونس مع نهاية الشهر الحالي وبأسعار مناسبة جدا، وذلك بعد الاتفاق مع ووزارتي الصناعة والتجارة والزراعة.

وقال خلال مداخلته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن المؤسسة تعمل على مراقبة الأوضاع محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتتعامل فورًا مع أي تأثير على توفر المواد أو محاولات الاحتكار من خلال تعدد مصادر التوريد، بما يسهم في ضبط السوق المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة.