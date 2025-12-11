الاستهلاكية العسكرية: زيت الزيتون التونسي سيكون بأسعار مناسبة جدا

وقال خلال مداخلته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن المؤسسة تعمل على مراقبة الأوضاع محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتتعامل فورًا مع أي تأثير على توفر المواد أو محاولات الاحتكار من خلال تعدد مصادر التوريد، بما يسهم في ضبط السوق المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة.
وأضاف أن الأسعار في أسواق المؤسسة والسوق المحلي تتناسب بشكل جيد مع قدرات المواطنين.
