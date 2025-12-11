الخميس 2025-12-11 11:53 م

فاجعة تهز الزرقاء .. وبيان أمني يكشف التفاصيل

الخميس، 11-12-2025 10:34 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه توفي مساء اليوم أربعة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بضيق في التنفس إثر تسرّب غاز المدفأة بمنطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء.اضافة اعلان


حيث عملت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء على إخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

وتجدّد مديرية الأمن العام تشديدها على ضرورة الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة، وتفقد خراطيم الغاز الواصلة بين الأسطوانة وجسم المدفأة باستمرار، واستبدال مانعة التسرّب عند كل عملية استبدال للأسطوانة، وتهوية المنزل بين الحين والآخر، وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم، مهيبةً بالجميع اتباع هذه الخطوات وعدم التساهل بها.
 
 


