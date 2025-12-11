فاجعة تهز الزرقاء .. وبيان أمني يكشف التفاصيل

حيث عملت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء على إخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.
وتجدّد مديرية الأمن العام تشديدها على ضرورة الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة، وتفقد خراطيم الغاز الواصلة بين الأسطوانة وجسم المدفأة باستمرار، واستبدال مانعة التسرّب عند كل عملية استبدال للأسطوانة، وتهوية المنزل بين الحين والآخر، وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم، مهيبةً بالجميع اتباع هذه الخطوات وعدم التساهل بها.
