قرار مرتقب للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في الأردن

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الحالي، بمقدار 25 نقطة أساس لتصبح عند مستوى 3.75% في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي.



ومن المتوقع أن ينعكس القرار على الأسواق العالمية والسياسات النقدية في عدد من الدول، بما فيها الأردن.



ويتابع المقترضين الأردنيين قرارات الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة، وينتظرون المزيد من التخفيضات بعد سلسلة ارتفاعات متواصلة وقرارات بالتثبيت امتدت لعامين بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثر الاقتصاد العالمي بتلك الجائحة.

