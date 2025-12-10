قرار مرتقب للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في الأردن

ومن المتوقع أن ينعكس القرار على الأسواق العالمية والسياسات النقدية في عدد من الدول، بما فيها الأردن.
ويتابع المقترضين الأردنيين قرارات الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة، وينتظرون المزيد من التخفيضات بعد سلسلة ارتفاعات متواصلة وقرارات بالتثبيت امتدت لعامين بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثر الاقتصاد العالمي بتلك الجائحة.
