الخميس 2025-12-11 09:52 م

الأونروا: فلسطينيو غزة يواجهون معاناة جديدة بسبب العاصفة المطرية

الخميس، 11-12-2025 08:26 م

الوكيل الإخباري- أبدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة نتيجة العاصفة "بايرون"، قائلة إن فلسطينيي القطاع الذين فقدوا كل شيء يواجهون موجة جديدة من المعاناة.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في تدوينة على منصة "إكس"، إن "العاصفة بايرون تحكم قبضتها على غزة".


وأضاف، أن "الفلسطينيين الذين فقدوا كل شيء ويحتاجون إلى كل شيء يواجهون موجة جديدة من المعاناة".


وتابع: "مزيد من المشقة للعائلات النازحة التي تعيش في ملاجئ مؤقتة، حيث تجلب الأمطار الفيضانات والدمار وتهديدات صحية إضافية".


وأكد، أن "فرق الأونروا، الذين هم أنفسهم نازحون، يواصلون العمل لدعم الناس أينما استطاعوا"، مبينا أنهم "يقومون بسحب مياه الصرف الصحي ومياه الفيضانات، وإزالة القمامة، وتوزيع أغطية العزل المشمع، وملابس الشتاء والبطانيات، وتقديم الرعاية الطبية".


ويضرب غزة منذ فجر أمس الأربعاء، منخفض جوي قاسٍ تسبب بغرق آلاف من خيام النازحين في مناطق متفرقة بالقطاع، بعد هطل أمطار غزيرة، وسط توقعات باستمرار الحالة الجوية العاصفة إلى مساء الجمعة.

 

بترا

 
 


