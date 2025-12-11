إصابة طبيب برصاص الاحتلال واستمرار اقتحامات الحرم القدسي

وقالت مصادر طبية إن الطبيب أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، أطلقه جنود الاحتلال المنتشرون داخل مخيم جنين، أثناء مغادرته أحد بيوت العزاء.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيتين شمال شرق رام الله وسط الضفة المحتلة، في حين قام مستوطنون بإضافة منازل متنقلة إلى المستوطنة المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة.
-
أخبار متعلقة
-
رويترز: الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا
-
الأمطار الغزيرة تغمر عشرات الخيام في خان يونس
-
رئيس الوزراء الإسباني يحذر من تجاهل "الوضع المأساوي للفلسطينيين"
-
3 شهداء بنيران الاحتلال في غزة
-
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
-
الشرطة الإسرائيلية تعتدي على مقبرة القسام بحيفا
-
اعتقال 10 فلسطينيين في مدينة سلفيت شمالي الضفة
-
انتشار آليات وجرافات للاحتلال بحي التفاح شرقي غزة