إصابة طبيب برصاص الاحتلال واستمرار اقتحامات الحرم القدسي

الوكيل الإخباري- أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اقتحام مستوطنين للحرم القدسي، في وقت حذّرت فيه محافظة القدس من التضييق الذي تمارسه سلطات الاحتلال والمستوطنون على التجمعات البدوية حول مدينة القدس المحتلة. اضافة اعلان





وقالت مصادر طبية إن الطبيب أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، أطلقه جنود الاحتلال المنتشرون داخل مخيم جنين، أثناء مغادرته أحد بيوت العزاء.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيتين شمال شرق رام الله وسط الضفة المحتلة، في حين قام مستوطنون بإضافة منازل متنقلة إلى المستوطنة المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة.



