بلدية المفرق الكبرى ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

الخميس، 11-12-2025 11:12 م

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية المفرق الكبرى عن جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية السائدة خلال المنخفض الجوي الحالي.

واكد رئيس لجنة البلدية محمد الفايز، أن كوادر البلدية على استعداد كامل للحالة الجوية السائدة، مشيرًا إلى رفع جاهزيتها القصوى للتعامل مع متطلبات المنخفض الجوي، من خلال تجهيز الكوادر والآليات للعمل على مدار الساعة وفق خطة طوارئ شتوية متكاملة.


وأشار الفايز إلى أن غرفة الطوارئ على أهبة الاستعداد لاستقبال ملاحظات المواطنين والتعامل مع أي طارئ خلال الحالة الجوية السائدة، داعيًا المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم.

 
 


