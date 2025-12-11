بلدية المفرق الكبرى ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية المفرق الكبرى عن جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية السائدة خلال المنخفض الجوي الحالي.

اضافة اعلان



واكد رئيس لجنة البلدية محمد الفايز، أن كوادر البلدية على استعداد كامل للحالة الجوية السائدة، مشيرًا إلى رفع جاهزيتها القصوى للتعامل مع متطلبات المنخفض الجوي، من خلال تجهيز الكوادر والآليات للعمل على مدار الساعة وفق خطة طوارئ شتوية متكاملة.