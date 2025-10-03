المستقلة للانتخاب تؤكد استعدادها لدعم السوريين في إجراء انتخاباتهم

الوكيل الإخباري- أكّد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، استعداد الهيئة لتقديم كل أشكال الدعم والإسناد للسوريين في مهمتهم الوطنية لإجراء الانتخابات.

وشدّد المعايطة، خلال لقائه مع رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات لمجلس الشعب السوري محمد الأحمد، في عمّان، الجمعة، على أن هذه العملية الانتخابية تمثل محطة أساسية في مسيرة النهضة الوطنية الهادفة إلى إعادة الألق لسوريا وشعبها.



يأتي هذا اللقاء على هامش اللقاء الإقليمي الذي تنظمه الهيئة المستقلة للانتخاب بعنوان: التحول الرقمي في إدارة الانتخابات، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات إدارة العملية الانتخابية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.