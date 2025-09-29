بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وكازاخستان

وأكد الوزير أبو غزالة أن الزيارة الملكية شكلت محطة مفصلية فتحت آفاقا جديدة للتعاون الثنائي، وأن وزارة الاستثمار حريصة على البناء على هذه المخرجات من خلال توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص استثمارية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأشار إلى أن الأردن يواصل العمل على تعزيز بيئة الأعمال وتقديم التسهيلات للمستثمرين، مؤكدا ترحيب المملكة بالمستثمرين الكازاخيين لاستكشاف الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاستثمارية.
