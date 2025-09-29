الإثنين 2025-09-29 12:46 م
 

بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وكازاخستان

وزير الاستثمار طارق أبو غزالة مع سفير جمهورية كازاخستان
وزير الاستثمار طارق أبو غزالة مع سفير جمهورية كازاخستان
 
الإثنين، 29-09-2025 10:56 ص

الوكيل الإخباري-   بحث وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، الاثنين، مع سفير جمهورية كازاخستان في عمّان طلعت شالدانباي، سبل تعزيز التعاون بين الأردن وكازاخستان في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك متابعة لمخرجات الزيارة الملكية التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى كازاخستان مؤخرا.

وأكد الوزير أبو غزالة أن الزيارة الملكية شكلت محطة مفصلية فتحت آفاقا جديدة للتعاون الثنائي، وأن وزارة الاستثمار حريصة على البناء على هذه المخرجات من خلال توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص استثمارية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.


وأشار إلى أن الأردن يواصل العمل على تعزيز بيئة الأعمال وتقديم التسهيلات للمستثمرين، مؤكدا ترحيب المملكة بالمستثمرين الكازاخيين لاستكشاف الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاستثمارية.

 
 
اربد

رب

ب ررب

بث

غا

