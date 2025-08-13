الأربعاء 2025-08-13 03:32 م
 

رئيس هيئة الأركان يبحث التعاون العسكري مع قائد الحرس في ولاية كولورادو الأميركية

الأربعاء، 13-08-2025 03:21 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد الحرس الوطني لولاية كولورادو اللواء لورا كليلان، والوفد المرافق لها.

واستعرض اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون الثنائي، وآفاق تعزيز الشراكات العسكرية بين الجانبين، في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، إضافةً إلى سبل التنسيق والدعم اللوجستي المشترك.

 
 
رئيس هيئة الأركان يبحث التعاون العسكري مع قائد الحرس في ولاية كولورادو الأميركية

