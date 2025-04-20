عطاء لتأهيل مركز أعلاف إيل في معان

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء تأهيل مركز أعلاف إيل في معان.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى التقدم من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (25) ديناراً غير مستردة تدفع عن طريق E-FAWTEER COM، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة 11 من ظهر الاثنين 5-5 المقبل.