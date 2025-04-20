عطاء لتأهيل مركز أعلاف إيل في معان

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى التقدم من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (25) ديناراً غير مستردة تدفع عن طريق E-FAWTEER COM، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة 11 من ظهر الاثنين 5-5 المقبل.
ولفتت الوزارة إلى أن أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء، مهما تكرر.
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