مراكز شبابية تنفذ أنشطة متنوعة

الوكيل الإخباري- نظمت مراكز الشباب اليوم الأحد برامج وأنشطة متنوعة في المحافظات، استهدفت تنمية مهارات الشباب وتعزيز وعيهم، وتفعيل دورهم في المجتمع.

ففي إربد عقدت مديرية الشباب اجتماعا مع عدد من شباب المحافظة، ضمن خطتها الرامية إلى تطوير البرامج الشبابية بما يتماشى مع أولويات وزارة الشباب.



وأكد مدير المديرية حمزة العقيلي، أهمية هذه الاجتماعات التي تعكس التوجهات الحكومية نحو تمكين الشباب وإشراكهم في رسم السياسات العامة، مشيرا إلى أن الشباب يمثلون المحرك الرئيس لأي عملية تنموية، وأن الإصغاء لهم خطوة أساسية لفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.



وفي مادبا نظمت مؤسسة "شباب 42" مبادرة "بيئة ميتر" في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الحوار حول التحديات البيئية التي تواجه المحافظة، وبحث سبل معالجتها بالشراكة مع أصحاب القرار والجهات ذات العلاقة.



وحضر الفعالية رئيس كتلة عزم النيابية النائب الدكتور وليد المصري، ومدير مكتب حماية البيئة في مأدبا المهندس منصور الزبن، وعميد معهد فن الفسيفساء والترميم الدكتور أحمد العمايرة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ومجموعة من الشباب الناشطين في المجال البيئي.



وأكد المشاركون أهمية الدور التكاملي بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والقطاع الشبابي في حماية البيئة المحلية وتعزيز التنمية المستدامة، مشددين على ضرورة تبني خطط عملية لمعالجة أبرز التحديات البيئية التي تواجه المحافظة مثل إدارة النفايات، والحد من التلوث، والحفاظ على التنوع الحيوي.



وفي الرمثا، اختتم مركز الشباب والشابات دورة صناعة صابون استهدفت الفئة العمرية من (18–30) عاما، بإشراف المدربة نسرين ياسين.



وأشارت المدربة روان الزعبي إلى أن الهدف من الدورة تزويد المشاركين بمهارات عملية في مجال صناعة الصابون بطرق عصرية وصحية، إضافة إلى إكسابهم مهارات عملية في خلط المكونات.



وفي العقبة، نفذت المراكز الشبابية ورش عمل ودورات تدريبية في مناطق المحافظة تهدف الى تمكين الشباب وتوعيتهم وتدريبهم في مختلف مجالات الحياة.



وفي لواء القويرة نظم مركز الشباب ورشة تدريبية حول "فن المناظرات"، بالتشارك مع مركز الثريا للدراسات الاستراتيجية، وبمشاركة 25 شابا من منتسبي المركز.



وتهدف الورشة إلى تطوير مهارات المشاركين في التفكير النقدي، وفن الخطابة، وتعزيز مهارتهم في البناء المنطقي للحجج، والإقناع، إضافة إلى أسس المناظرة، مثل تقديم الأدلة، دحض الحجج.



وأشار رئيس المركز محمد المراعية الى أهمية الورشة في تعزيز لغة الحوار وتقبل الرأي الآخر، وتسليط الضوء على مفاهيم الحوار التفاعلي بين الأفراد.



ونظم مركز شابات رحمة ورشة توعوية حول أهمية الرياضة والنظام الصحي في حياة الشباب بمشاركة 20 يافعة، بهدف تعزيز أنماط الحياة الصحية، ورفع الوعي بأهمية النشاطات البدنية كنمط حياة صحي.