وزير الشباب يرعى فعاليات بطولة لخماسيات كرة القدم في جرش

الوكيل الإخباري- رعى وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، مساء اليوم الخميس، على ملعب مجمع جرش الرياضي فعاليات بطولة عمّان عاصمة الشباب العربي لعام 2025 لخماسيات كرة القدم للشباب بمشاركة عدد من الفرق الشبابية.

اضافة اعلان



وأكد العدوان في كلمته، أن تنظيم هذه البطولة يأتي استمرارًا لنهج الوزارة في إقامة البطولات الشبابية التي تحظى باهتمام كبير من الشباب الأردني، مشيرًا إلى أن البطولة تهدف إلى تعزيز الثقافة الرياضية لدى الشباب، واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالفائدة، إضافة إلى رفع مستوى لياقتهم البدنية واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة وصقلها.



وأضاف، أن هذا الحدث يمثل محطة مهمة في مسيرة الأردن لدعم وتمكين الشباب، لافتًا أن المملكة تستضيف للمرة الأولى هذا الحدث الشبابي العربي البارز، والذي يتضمن أيضًا تنفيذ مجموعة من البرامج والفعاليات الشبابية العربية المشتركة التي تركز على الابتكار والريادة والمشاركة السياسية والثقافة والرياضة بما يعكس تطلعات الشباب العربي ويسهم في تطوير قدراتهم وتمكينهم من قيادة مستقبل أوطانهم.



وأعلن، أن البطولة لن تكون الأخيرة بعزم وقوة الشباب وبدعم من جلالة الملك عبد الله الثاني. وثمّن العدوان جهود ودعم ومساندة كافة الجهات المعنية، ومنها المحافظة واللجان التنظيمية.



وقال محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، إن الرياضة والشباب يجسدان معاني الولاء والانتماء، مؤكداً أن وزارة الشباب تشكّل الحاضنة الأساسية للأندية والفعاليات الشبابية والبطولات الرياضية.



وأشار خريسات إلى أن محافظة جرش بتاريخها العريق وحضارتها المتميزة، تفخر باستضافة هذه البطولة الشبابية العربية التي تُسهم في تسليط الضوء على مكانة جرش كوجهة رياضية وثقافية بارزة.