الأربعاء 2025-08-13 08:37 م
 

49.6 درجة مئوية.. العقبة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة الأربعاء

الأربعاء، 13-08-2025 07:08 م
الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية، الأربعاء، أن محطة رصد العقبة سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة حتى الساعة السادسة مساءً، حيث بلغت 49.6 درجة مئوية، تلتها محطة دير علا بـ 47.9 درجة مئوية.اضافة اعلان


وجاءت محطة وادي الريان ثالثًا بـ 47.4 درجة مئوية، ثم الأزرق الجنوبي بـ 47.0 درجة، والباقورة بـ 46.6 درجة، فيما سجلت محطة وادي الضليل 45.6 درجة، والصفاوي 45.0 درجة مئوية.

كما بلغت درجة الحرارة في مطار الملكة علياء 44.6 درجة، وفي غور الصافي 44.5 درجة، بينما سجلت محطة الغباوي أدنى قراءة بين المحطات العشر الأعلى حرارة اليوم عند 44.0 درجة مئوية.

وذكرت الأرصاد الجوية أن هذه القراءات تم رصدها في عشر محطات تابعة لها موزعة على مختلف مناطق المملكة.
 
 
