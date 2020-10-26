الإثنين 26-10-2020
الوكيل الاخباري

16 إصابة بكورونا في مبنى وزارة التنمية الاجتماعية

إصابة وزير الأوقاف بفيروس كورونا

السعودية: 17 وفاة و357 اصابة جديدة بكورونا

الأمن يستدعي مرشح بسبب مخالفة الدعاية الانتخابية

تعليمات حكومية جديدة للتعامل مع وباء كورونا

الأراضي تتوقف عن استقبال مراجعيها بمركزها الرئيسي باللويبدة

دعوة هذه الفئة للحصول على استثناء من قرار حظر التجول الشامل

دعوة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل الشتاء في عجلون

تعليمات عاجلة من وزير الصحة

تمديد فترة التسجيل للدورة التكميلية في الرصيفة




الإثنين، 26-10-2020 07:02 م

الأراضي تتوقف عن استقبال مراجعيها بمركزها الرئيسي باللويبدة

10202025222722181470338


الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة الأراضي والمساحة عن اعتذارها عن تقديم خدماتها في مركزها الرئيسي في اللويبدة لليومين المقبلين، نظراً لإصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا والتي أظهرتها نتائج فحوصات المرحلة الأولى.
اضافة اعلان

وقالت الدائرة في بيان، اليوم الاثنين، إن فرق التقصي الوبائي في وزارة الصحة أجرت فحوصات المرحلة الثانية للموظفين، مشيرة إلى أنها ستعاود أعمالها كالمعتاد صباح يوم الأحد المقبل بعد إجراء أعمال التعقيم للمباني واتخاذ التدابير الإحترازية وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد حفاظاً على السلامة العامة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920201621211858976771

16 إصابة بكورونا في مبنى وزارة التنمية الاجتماعية

1024x576_main_image5ea6ed2d84a3a

تعليق دوام الخط الحديدي الحجازي لإصابة موظفين بكورونا

9202030163210165403897

إصابة وزير الأوقاف بفيروس كورونا

imgid480968

الأمن يستدعي مرشح بسبب مخالفة الدعاية الانتخابية

10202021175023763556065

تعليمات حكومية جديدة للتعامل مع وباء كورونا

640 (1)

نقيب المقاولين يثمن صدور تعليمات إجراءات الرقابة على أعمال الاعمار

أخبار متعلقة
10202018101332274469080

القبض على شخصين اشتركا بإطلاق عيارات نارية واصابة احد موظفي مركز ثقافي

10202014174052783305489

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

jordan-coronavirus-nurse-heart-RTS37P1U-HiRes-630x420

مدير مركز الحسين للسرطان : العدد الحقيقي لاصابات كورونا 10 اضعاف المعلن عنه

وزارة التربية والتعليم

تعليق دوام معلمين وهيئات ادارية في مدارس حكومية وخاصة

اربد

اربد:إتفاقية تعاون لتقديم برامج تدريبية لموظفي وزارة الشباب ومنتسبي المراكز الشبايبة

sssss

“مياهنا” تعلق دوامها بجبل الحسين لإصابة 3 من عامليها بكورونا