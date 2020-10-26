الأراضي تتوقف عن استقبال مراجعيها بمركزها الرئيسي باللويبدة

الوكيل الاخباري -

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أعلنت دائرة الأراضي والمساحة عن اعتذارها عن تقديم خدماتها في مركزها الرئيسي في اللويبدة لليومين المقبلين، نظراً لإصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا والتي أظهرتها نتائج فحوصات المرحلة الأولى.وقالت الدائرة في بيان، اليوم الاثنين، إن فرق التقصي الوبائي في وزارة الصحة أجرت فحوصات المرحلة الثانية للموظفين، مشيرة إلى أنها ستعاود أعمالها كالمعتاد صباح يوم الأحد المقبل بعد إجراء أعمال التعقيم للمباني واتخاذ التدابير الإحترازية وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد حفاظاً على السلامة العامة.