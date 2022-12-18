الأعلى للسكان والصيادلة ينظمان لقاء حول خدمات تنظيم الأسرة

الوكيل الإخباري - نظم المجلس الأعلى للسكان ونقابة الصيادلة، لقاءً علمياً بمشاركة عدد من الصيادلة المسجلين في نقابة الصيادلة من مختلف المحافظات؛ حول تعزيز دور الصيادلة في تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالأردن.

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وبحسب بيان للمجلس اليوم الأحد، أكد نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، خلال اللقاء، انفتاح النقابة على المؤسسات الوطنية والمجتمعات المحلية لتقديم المعلومة والدواء للمواطنين، وحرصها على تنفيذ بناء المعرفة العلمية المستجدة بين أعضاء النقابة من خلال مبادرات التعليم الطبي المستمر.



وقال إن تعزيز دور الصيادلة في مجال تنظيم الأسرة مهم، خاصة وأن المواطنين يلجأون إلى الصيدليات القريبة من منازلهم لطلب المشورة بشكل عام والمعلومة عن وسائل تنظيم الأسرة بشكل خاص.



وبيّن أن تطبيق معايير المشورة الممتهنة يلعب دوراً مهماً في رفع نسبة استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة التي يمكن الحصول من الصيدليات من قبل المتزوجين الراغبين في ذلك.



بدوره، قال أمين عام الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروة، إن اللقاء العلمي يأتي ضمن السعي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمات الصحة الإنجابية، وبشكل خاص حول تلبية رغبات الأزواج في مجال تنظيم الإنجاب.



وأضاف أن الهدف من اللقاء هو إيجاد السبل التشاركية لتعزيز دور الصيادلة في برنامج تنظيم الإنجاب في الأردن وزيادة دور المشورة الصيدلانية في هذا الصدد.



وأكّد خلال تقديمه عرضا حول المشهد الديموغرافي الأردني والحاجات التي عبر عنها الأزواج لتنظيم أسرهم، أهمية تلبية هذه الحاجات من خلال المشورة والخدمة ذات الجودة، خاصة وأن الصيدليات منتشرة في كافة المجتمعات المحلية، ومتاحة معظم ساعات النهار والليل، ولا تشهد ازدحاما من المترددين؛ ما يتيح فرصة غير متوفرة في العيادات الصحية لتقديم المشورة المجانية والإجابة عن أسئلة المترددين مع احترام خصوصيتهم.



وقدّمت مساعد الأمين العام للمجلس، رانيا العبادي، عرضاً حول الإنجاب في الأردن ومستوياته وتبايناته ووسائل تنظيمه ومصدرها.



وتضمّن اللقاء كذلك، عرضا لمديرة مديرية المرأة والطفل في وزارة الصحة، الدكتورة هديل السائح، حول تنظيم الإنجاب في الأسرة الأردنية من منظور طبي فيما يتعلق بوسائله ومصادر خدماته.



كما استعرضت الدكتورة سارا العيطان من معهد العناية بصحة الأسرة، دور المشورة الصحية الممتهنة في الأردن (الحالة والفرص المتاحة والضائعة في مجال زيادة المعرفة وتغيير السلوك واستبعاد الأفكار غير الصحيحة).



فيما عرض عضو مجلس نقابة الصيادلة، الدكتور صلاح الدين قنديل، لدور الصيدليات في الوصول إلى المجتمع وبشكل خاص في مجال تنظيم الإنجاب.



وأوصى المشاركون في اللقاء، بضرورة الاستمرار في تنفيذ أنشطة علمية لزيادة معرفة الصيادلة في مختلف محافظات المملكة، وتفعيل دورهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي هي ركيزة أساسية في النظام الصحي الوطني، مصحوبة بتوفير مشورة متكاملة حول أهمية وفوائد وسائل تنظيم الأسرة ضمن معايير المحافظة على خصوصية المترددين على الصيدليات.



كما أوصوا بالعمل على تزويد الصيادلة بمواد تعليمية وطنية حول وسائل تنظيم الأسرة، مع تطوير مواد إعلامية علمية لتعريف المترددين على الصيدليات بوسائل تنظيم الأسرة، فضلا عن تنفيذ ورشات توعوية في جميع المحافظات للمواطنين وبالتعاون مع الصيادلة، وربط هذه الأنشطة مع المبادرات التي تنفذها اللجان المتخصصة في النقابة.