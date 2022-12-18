الأحد 18-12-2022
الوكيل الاخباري

11315 طالبا وافدا مستجدا في الاردن

البلقاء التطبيقية: تخفيض رسوم الدراسات العليا للطلبة الاجانب

هيئة الطاقة تتلقى 984 طلباً للحصول على تراخيص الشهر الماضي

البخيت: لا رسوم إضافية عن فترات التخزين للحاويات والبضائع في ميناء العقبة

"المتقاعدين العسكريين" تنعى شهيد الوطن

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا والسلطة تدين

خبير أمن سيبراني أردني: أشخاص استغلوا الأحداث الأخيرة لجني الأموال بعدد المشاهدات على تطبيق "تيك توك"

التنمية تعلن عن تأجيل أقساط القروض عن الأسر المنتجة وصناديق الائتمان

عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

البريطانيون يشبهون زيلينسكي بالمتشرد

الأحد، 18-12-2022 01:57 م

الأعلى للسكان والصيادلة ينظمان لقاء حول خدمات تنظيم الأسرة

1671360668373


الوكيل الإخباري - نظم المجلس الأعلى للسكان ونقابة الصيادلة، لقاءً علمياً بمشاركة عدد من الصيادلة المسجلين في نقابة الصيادلة من مختلف المحافظات؛ حول تعزيز دور الصيادلة في تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالأردن.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للمجلس اليوم الأحد، أكد نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، خلال اللقاء، انفتاح النقابة على المؤسسات الوطنية والمجتمعات المحلية لتقديم المعلومة والدواء للمواطنين، وحرصها على تنفيذ بناء المعرفة العلمية المستجدة بين أعضاء النقابة من خلال مبادرات التعليم الطبي المستمر.


وقال إن تعزيز دور الصيادلة في مجال تنظيم الأسرة مهم، خاصة وأن المواطنين يلجأون إلى الصيدليات القريبة من منازلهم لطلب المشورة بشكل عام والمعلومة عن وسائل تنظيم الأسرة بشكل خاص.


وبيّن أن تطبيق معايير المشورة الممتهنة يلعب دوراً مهماً في رفع نسبة استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة التي يمكن الحصول من الصيدليات من قبل المتزوجين الراغبين في ذلك.


بدوره، قال أمين عام الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروة، إن اللقاء العلمي يأتي ضمن السعي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمات الصحة الإنجابية، وبشكل خاص حول تلبية رغبات الأزواج في مجال تنظيم الإنجاب.


وأضاف أن الهدف من اللقاء هو إيجاد السبل التشاركية لتعزيز دور الصيادلة في برنامج تنظيم الإنجاب في الأردن وزيادة دور المشورة الصيدلانية في هذا الصدد.


وأكّد خلال تقديمه عرضا حول المشهد الديموغرافي الأردني والحاجات التي عبر عنها الأزواج لتنظيم أسرهم، أهمية تلبية هذه الحاجات من خلال المشورة والخدمة ذات الجودة، خاصة وأن الصيدليات منتشرة في كافة المجتمعات المحلية، ومتاحة معظم ساعات النهار والليل، ولا تشهد ازدحاما من المترددين؛ ما يتيح فرصة غير متوفرة في العيادات الصحية لتقديم المشورة المجانية والإجابة عن أسئلة المترددين مع احترام خصوصيتهم.


وقدّمت مساعد الأمين العام للمجلس، رانيا العبادي، عرضاً حول الإنجاب في الأردن ومستوياته وتبايناته ووسائل تنظيمه ومصدرها.


وتضمّن اللقاء كذلك، عرضا لمديرة مديرية المرأة والطفل في وزارة الصحة، الدكتورة هديل السائح، حول تنظيم الإنجاب في الأسرة الأردنية من منظور طبي فيما يتعلق بوسائله ومصادر خدماته.


كما استعرضت الدكتورة سارا العيطان من معهد العناية بصحة الأسرة، دور المشورة الصحية الممتهنة في الأردن (الحالة والفرص المتاحة والضائعة في مجال زيادة المعرفة وتغيير السلوك واستبعاد الأفكار غير الصحيحة).


فيما عرض عضو مجلس نقابة الصيادلة، الدكتور صلاح الدين قنديل، لدور الصيدليات في الوصول إلى المجتمع وبشكل خاص في مجال تنظيم الإنجاب.


وأوصى المشاركون في اللقاء، بضرورة الاستمرار في تنفيذ أنشطة علمية لزيادة معرفة الصيادلة في مختلف محافظات المملكة، وتفعيل دورهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي هي ركيزة أساسية في النظام الصحي الوطني، مصحوبة بتوفير مشورة متكاملة حول أهمية وفوائد وسائل تنظيم الأسرة ضمن معايير المحافظة على خصوصية المترددين على الصيدليات.


كما أوصوا بالعمل على تزويد الصيادلة بمواد تعليمية وطنية حول وسائل تنظيم الأسرة، مع تطوير مواد إعلامية علمية لتعريف المترددين على الصيدليات بوسائل تنظيم الأسرة، فضلا عن تنفيذ ورشات توعوية في جميع المحافظات للمواطنين وبالتعاون مع الصيادلة، وربط هذه الأنشطة مع المبادرات التي تنفذها اللجان المتخصصة في النقابة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1555577059IMG_2207

11315 طالبا وافدا مستجدا في الاردن

pic_134890

صندوق الزكاة يسدد ديون 144 غارمة

1220221717414966069558

البلقاء التطبيقية: تخفيض رسوم الدراسات العليا للطلبة الاجانب

2701fca89ac3c5b1950a7f12bdad051f (1)

سلطة وادي الأردن: تخفيض الفاقد المائي في قناة الملك عبدالله لـ18%

2d429cc95c7a912a0e3ddcfa842f21f4

هيئة الطاقة تتلقى 984 طلباً للحصول على تراخيص الشهر الماضي

فففففف

البخيت: لا رسوم إضافية عن فترات التخزين للحاويات والبضائع في ميناء العقبة

أخبار متعلقة
_107408436_blooddonationman

الأوقاف تنظم الحملة الأولى للتبرع بالدم

0L5A9584

الصحة تنشر أسماء مراكز التطعيم ضد كورونا

_107408436_blooddonationman

الأوقاف تنظم حملة للتبرع بالدم الاثنين

00003-1

الأميرة عالية بنت الحسين ترعى حفل اطلاق الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات

0L5A9538

الصحة تعلن مواعيد عمل مراكز التطعيم ضد كورونا

0L5A9566

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء