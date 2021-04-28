وزير الصحّة: أيّ إجراء نتّخذه يحتاج من أسبوعين لـ 3 لنلمس آثاره على الحالة الوبائية

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحّة الدكتور فراس هوّاري، الأربعاء، إن أيّ إجراء نتّخذه يحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة لنلمس آثاره على الحالة الوبائيّة، موضحا أن "الوضع الوبائي العالمي يستدعي الانتباه والحذر".وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، أن الأردن انتقل من الموجة الأولى إلى الثانية في غضون أسبوعين والموجة الثانية كانت أشدّ بنسبة 30%.وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إن الحكومة ستعلن الأربعاء عن الإجراءات المقرّرة من الحكومة للمرحلة الحاليّة وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر السعيد بالتفصيل، وللمراحل اللاحقة بشكل إطاريّ عام.